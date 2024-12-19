Без довідки БТІ: отримати компенсацію за зруйноване житло стане простіше

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №11440, що спрощує отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене житло у випадках, коли неможливо отримати витяг з Бюро технічної інвентаризації (БТІ).

Про це інформує пресслужба парламенту.

Мова йде про ситуації, коли реєстраційні книги знищені або знаходяться на територіях, де тривають активні бойові дії, або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України.

Проєкт цього закону дозволяє реєстраторам і нотаріусам вносити дані до Державного реєстру речових прав на основі паперових документів.

Це дозволить власникам нерухомості, яка не була внесена до Реєстру речових прав до початку його функціонування, отримати компенсацію.

Таке рішення здебільшого буде стосуватися внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Все про довідку БТІ

Довідка з БТІ – це інформація про виконану державну реєстрацію права власності комунальними організаціями БТІ, збережена на паперових носіях.

Довідка необхідна для можливості законного розпорядження об'єктом нерухомості і видається за запитом власника нерухомості.

Про доступне житло для українців

В Україні працюють над оновленням житлової політики – її реформа дозволить ефективно реалізовувати право українців на житло різними способами, зокрема через механізми соціальної оренди, пільгової іпотеки та державно-приватного партнерства для будівництва доступного житла.

Наразі в Україні діють дві програми: "єВідновлення", що передбачає виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, та програма пільгової іпотеки "єОселя". За її умовами українці можуть взяти доступний кредит на житло під 3 або 7%.

Раніше повідомлялось, що 15 млрд гривень на компенсації за пошкоджене і знищене житло для внутрішньо переміщених осіб стануть доступні в січні 2025 року.