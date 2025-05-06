Бизнес получил почти 200 млн грн компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

Государство выплатило 197 млн. гривен компенсации 2400 работодателям, которые обустроили рабочие места для людей с инвалидностью. Благодаря такой помощи удалось создать комфортные условия труда для 2745 человек с инвалидностью.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости Украины.

Наиболее активно выплаты получили предприятия в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Одесской областях и городе Киеве. По данным службы занятости сегодня средний размер компенсации составляет около 79 тысяч гривен. Максимальные суммы компенсаций составляют: 120 тысяч грн – для лиц с инвалидностью I группы; 80 тысяч грн – для лиц с инвалидностью ІІ группы.

Кто может получить компенсацию?

Получить выплаты могут все работодатели, создающие новые рабочие места для людей с инвалидностью. Также компенсации действуют в отношении работников с инвалидностью, вернувшихся на свое рабочее место после службы в ВСУ.

Кроме того, компенсацию могут получить и те, кто обустраивает рабочее место для собственной деятельности, а именно:

ФЛП и самозанятые лица с инвалидностью, которые зарегистрировали свою деятельность после 18 марта 2025;

ФЛП-ветераны с инвалидностью и самозанятые ветераны с инвалидностью, которые зарегистрировали или возобновили свою деятельность после 18 марта 2025 года.

Какие расходы работодателя покрывает компенсация?

Компенсация покрывает расходы на уже приобретенные работодателем вспомогательные средства, в частности:

специализированная мебель;

транспортеры для подъема по лестнице с электроприводами;

брайловские клавиатуры и портативные устройства;

вспомогательные средства для воспроизведения звука и способности слышать и видеть и другие товары.

Как работодателю получить компенсацию?

Работодатель должен подать заявление на компенсацию в течение 180 дней с даты трудоустройства или возвращения на работу лица с инвалидностью, государственной регистрации ФЛП. Подать заявку можно онлайн на портале " Действие " или офлайн в своем центре занятости. Решение о компенсации принимается в течение 10 рабочих дней.

Денежные средства за обустройство рабочего места поступят на счет работодателя в течение 5 рабочих дней после одобрения заявления.

Напомним, в апреле сообщалось, что при поддержке Государственной службы занятости более 2 тысяч работодателей получили финансовую помощь для адаптации рабочих мест для более 2570 своих работников на сумму 183 млн грн.