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Бизнес получил почти 200 млн грн компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью
Государство выплатило 197 млн. гривен компенсации 2400 работодателям, которые обустроили рабочие места для людей с инвалидностью. Благодаря такой помощи удалось создать комфортные условия труда для 2745 человек с инвалидностью.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости Украины.
Наиболее активно выплаты получили предприятия в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Одесской областях и городе Киеве. По данным службы занятости сегодня средний размер компенсации составляет около 79 тысяч гривен. Максимальные суммы компенсаций составляют: 120 тысяч грн – для лиц с инвалидностью I группы; 80 тысяч грн – для лиц с инвалидностью ІІ группы.
Кто может получить компенсацию?
Получить выплаты могут все работодатели, создающие новые рабочие места для людей с инвалидностью. Также компенсации действуют в отношении работников с инвалидностью, вернувшихся на свое рабочее место после службы в ВСУ.
Кроме того, компенсацию могут получить и те, кто обустраивает рабочее место для собственной деятельности, а именно:
- ФЛП и самозанятые лица с инвалидностью, которые зарегистрировали свою деятельность после 18 марта 2025;
- ФЛП-ветераны с инвалидностью и самозанятые ветераны с инвалидностью, которые зарегистрировали или возобновили свою деятельность после 18 марта 2025 года.
Какие расходы работодателя покрывает компенсация?
Компенсация покрывает расходы на уже приобретенные работодателем вспомогательные средства, в частности:
- специализированная мебель;
- транспортеры для подъема по лестнице с электроприводами;
- брайловские клавиатуры и портативные устройства;
- вспомогательные средства для воспроизведения звука и способности слышать и видеть и другие товары.
Как работодателю получить компенсацию?
Работодатель должен подать заявление на компенсацию в течение 180 дней с даты трудоустройства или возвращения на работу лица с инвалидностью, государственной регистрации ФЛП. Подать заявку можно онлайн на портале " Действие " или офлайн в своем центре занятости. Решение о компенсации принимается в течение 10 рабочих дней.
Денежные средства за обустройство рабочего места поступят на счет работодателя в течение 5 рабочих дней после одобрения заявления.
Напомним, в апреле сообщалось, что при поддержке Государственной службы занятости более 2 тысяч работодателей получили финансовую помощь для адаптации рабочих мест для более 2570 своих работников на сумму 183 млн грн.