Более 2500 украинцев с инвалидностью получили адаптированные рабочие места: как расширили программу

В Украине при поддержке Государственной службы занятости более 2 тысяч работодателей получили финансовую помощь для адаптации рабочих мест для более 2570 своих работников на сумму 183 млн грн.

Об этом сообщает служба занятости.

"Средний размер компенсации за обустройство таких рабочих мест составляет около 79 тысяч гривен. Максимальный размер компенсации за создание комфортных условий работы для работников с инвалидностью 1 группы – 120 тысяч грн, с инвалидностью 2 группы – 80 тысяч грн", — говорится в сообщении.

Чаще таким образом улучшают рабочие места работодатели Киевской, Черкасской и Ивано-Франковской областей.

По данным службы, с середины марта действуют новые возможности компенсационной программы. Воспользоваться программой и получить компенсацию теперь могут:

работодатели, обустроившие рабочее место для военнослужащих, вернувшихся со службы на свое рабочее место после увольнения в запас или отставки;

ФЛП и самозанятые лица с инвалидностью (I или II группы), которые зарегистрировали свою деятельность после 18 марта 2025 и обустроили рабочие места для собственной деятельности;

военнослужащие, уволенные в запас или отставку из ФЛП и самозанятых лиц с инвалидностью (I или II группы), которые зарегистрировали или возобновили свою деятельность после 18 марта 2025 года и обустроили рабочее место для собственной деятельности.

Компенсация покрывает расходы на уже приобретенные работодателем вспомогательные средства, в частности:

специализированная мебель;

транспортеры для подъема по лестнице с электроприводами;

вспомогательные средства позиционирования курсора и тактильных компьютерных дисплеев;

брайловские клавиатуры и портативные устройства;

подъемные платформы для рабочих мест;

вспомогательные средства для воспроизведения звука и способности слышать и видеть и прочее.

Для этого работодатель должен подать заявление на компенсацию в течение 180 дней со дня:

трудоустройства или выхода на работу человека с инвалидностью;

государственной регистрации ФЛП;

взятие на учет налогоплательщика, человека с инвалидностью, осуществляющего независимую профессиональную деятельность;

продолжение человеком с инвалидностью после увольнения с военной службы в запас/отставку деятельности как ФЛП или лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность.

Это можно сделать онлайн на портале "Дія" или оффлайн в центре занятости по месту осуществления деятельности. Решение о компенсации принимается в течение 10 рабочих дней. Денежные средства за обустройство рабочего места поступят на счет работодателя в течение 5 рабочих дней после одобрения заявления.

Напомним, с начала 2025 года услугами Госслужбы занятости воспользовались 226 тысяч украинцев, из них имели статус безработного 163 тысячи. Из этого количества были трудоустроены на постоянное место работы или вовлечены в временную занятость 80 тыс. людей.