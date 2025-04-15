Понад 2500 українців з інвалідністю отримали адаптовані робочі місця: як розширили програму

В Україні за підтримки Державної служби зайнятості понад 2 тисячі роботодавців отримали фінансову допомогу для адаптації робочих місць для понад 2570 своїх працівників на суму 183 млн грн.

Про це повідомляє служби зайнятості.

"Середній розмір компенсації за облаштування таких робочих місць наразі складає близько 79 тисяч гривень. Максимальний розмір компенсації за створення комфортних умов роботи для працівників з інвалідністю 1 групи – 120 тисяч грн, з інвалідністю 2 групи – 80 тисяч грн", — йдеться у повідомленні.

Найчастіше у такий спосіб покращують робочі місця роботодавці Київської, Черкаської та Івано-Франківської областей.

За даними служби, з середини березня діють нові розширені можливості компенсаційної програми. Скористатися програмою та отримати компенсацію тепер можуть:

роботодавці, які облаштували робоче місце для військовослужбовців, які повернулися зі служби на своє робоче місце після звільнення у запас чи відставки;

ФОП та самозайняті особи з інвалідністю (I або II групи), які зареєстрували свою діяльність після 18 березня 2025 року та облаштували робочі місця для власної діяльності;

військовослужбовці, звільнені у запас чи відставку з числа ФОП та самозайнятих осіб з інвалідністю (I або II групи), які зареєстрували або відновили свою діяльність після 18 березня 2025 року та облаштували робоче місце для власної діяльності.

Компенсація покриває витрати на вже придбані роботодавцем допоміжні засоби, зокрема:

спеціалізовані меблі;

транспортери для піднімання сходами з електроприводами;

допоміжні засоби для позиціонування курсора та тактильних комп’ютерних дисплеїв;

брайлівські клавіатури та портативні пристрої;

підйомні платформи для робочих місць;

допоміжні засоби для відтворення звуку та забезпечення здатності чути і бачити та інше.

Для цього роботодавець має подати заяву на компенсацію протягом 180 днів з дати:

працевлаштування або виходу на роботу людини з інвалідністю;

державної реєстрації ФОП;

взяття на облік платника податків, людини з інвалідністю, яка провадить незалежну професійну діяльність;

продовження людиною з інвалідністю після звільнення з військової служби у запас/відставку діяльності як ФОП або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Це можна зробити онлайн на порталі "Дія" або офлайн у центрі зайнятості за місцем провадження діяльності. Рішення про надання компенсації приймається впродовж 10 робочих днів. Кошти за облаштування робочого місця надійдуть на рахунок роботодавця впродовж 5 робочих днів після схвалення заяви.

Нагадаємо, з початку 2025 року послугами Держслужби зайнятості скористалися 226 тисяч українців, з них мали статус безробітного 163 тисяч. З цієї кількості були працевлаштовані на постійне місце роботи або залучені до тимчасової зайнятості 80 тис. людей.