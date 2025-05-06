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Бізнес отримав майже 200 млн грн компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

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Роботодавці отримуть компенсацію за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. / Freepik

Держава виплатила 197 млн гривень компенсації 2400 роботодавцям, які облаштували робочі місця для людей з інвалідністю. Завдяки такій допомозі вдалося створити комфортні умови праці для 2745 працівників з інвалідністю.  

Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості України.

Найактивніше виплат отримали підприємства у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській областях та місті Києві. За даними служби зайнятості, сьогодні середній розмір компенсації становить близько 79 тисяч гривень. Максимальні суми компенсацій становлять:  120 тисяч грн – для осіб з інвалідністю І групи; 80 тисяч грн – для осіб з інвалідністю ІІ групи.

Хто може отримати компенсацію?

Отримати виплати можуть всі роботодавці, які створюють нові робочі місця для людей з інвалідністю. Також компенсації діють щодо працівників з інвалідністю, які повернулися на своє робоче місце після служби в ЗСУ.

Крім того, компенсацію можуть отримати й ті, хто облаштовує робоче місце для власної діяльності, а саме:

  • ФОПи та самозайняті особи з інвалідністю, які зареєстрували свою діяльність після 18 березня 2025 року; 
  • ФОПи-ветерани з інвалідністю та самозайняті ветерани з інвалідністю, які зареєстрували або відновили свою діяльність після 18 березня 2025 року.

Які витрати роботодавця покриває компенсація?

Компенсація покриває витрати на вже придбані роботодавцем допоміжні засоби, зокрема:

  • спеціалізовані меблі; 
  • транспортери для піднімання сходами з електроприводами; 
  • брайлівські клавіатури та портативні пристрої; 
  • допоміжні засоби для відтворення звуку та забезпечення здатності чути і бачити та інші товари.

Як роботодавцю отримати компенсацію?

Роботодавець має подати заяву на компенсацію протягом 180 днів з дати працевлаштування абоповернення на роботу особи з інвалідністю, державної реєстрації ФОП. Подати заявку можна онлайн на порталі "Дія" або офлайн у своєму центрі зайнятості. Рішення про надання компенсації приймається впродовж 10 робочих днів.

Кошти за облаштування робочого місця надійдуть на рахунок роботодавця впродовж 5 робочих днів після схвалення заяви.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що за підтримки Державної служби зайнятості понад 2 тисячі роботодавців отримали фінансову допомогу для адаптації робочих місць для понад 2570 своїх працівників на суму 183 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук