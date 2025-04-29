Блекаут на Пиренеях: Испания практически возобновила подачу электроэнергии, железная дорога функционирует частично

Испания возобновила 99% электроснабжения, в то время как железнодорожный транспорт продолжает работать с ограничениями. Метро в Мадриде снова работает, а пригородные электрички курсируют на половину мощности.

Об этом сообщает El Pais.

Испания выходит из кризиса

После масштабного отключения электроэнергии, парализовавшего всю Испанию, компания Red Eléctrica сообщила, что к шести часам утра вторника удалось восстановить более 99% электроснабжения, а все подстанции уже работают в штатном режиме.

Однако наибольшее испытание осталось для железнодорожного транспорта: сотни пассажиров вынуждены были ночевать на вокзалах в надежде дождаться своего поезда.

Министр транспорта Оскар Пуэнте подробно очертил маршруты, по которым восстанавливается высокоскоростное сообщение. В частности, поезда уже следуют из Мадрида в Барселону, Леванте, Страну Басков, Малагу и Гранаду.

Премьер-министр Педро Санчес во вторник утром провел очередное заседание Совета национальной безопасности под председательством короля Фелипе VI. В своем обращении в Санчес сообщил, что продолжается расследование причин "внезапного" прекращения производства электроэнергии, которое произошло в 12:33.

"Такого не случалось никогда раньше", — подчеркнул премьер. По его словам, с первых минут были мобилизованы все государственные ресурсы. Исполнительные власти берут на себя координацию мер по управлению ситуацией в результате отключения электроэнергии в восьми автономных сообществах: Мадриде, Валенсии, Андалусии, Эстремадуре, Кантабрии, Ла-Риосе, Кастилии-Ла-Манчи и Мурсии.

В диспетчерских центрах Enaire в Мадриде, Барселоне и Севилье восстановлено полноценное обслуживание. Национальный аэронавигационный оператор Enaire во вторник заявил о полном возобновлении авиационных операций в трех центрах управления воздушным движением, которые были нарушены из-за произошедшего накануне отключения электроэнергии.

Что известно о блекауте

Напомним, около 12:30 в понедельник по местному времени весь Иберийский полуостров — Испания, Португалия, а также некоторые регионы Франции остались без электроснабжения.

Массовое обесточивание парализовало повседневную жизнь: электронные платежи стали невозможны, работали лишь наличные расчеты, на перекрестках исчезли сигналы светофоров, а движение поездов и метро было приостановлено. В связи с чрезвычайной ситуацией испанские власти объявили чрезвычайное положение.

Согласно данным португальского оператора энергосетей, причиной масштабного блекаута стало "редкое атмосферное явление".

Отмечалось, что нет никаких признаков, свидетельствующих о кибератаке.