Блекаут на Піренеях: Іспанія практично відновила подачу електроенергії, залізниця функціонує частково

Іспанія відновила 99% електропостачання, тоді як залізничний транспорт продовжує працювати з обмеженнями. Метро в Мадриді знову працює, а приміські електрички курсують на половину потужності.

Про це інформує El Pais.

Іспанія виходить з кризи

Після масштабного відключення електроенергії, яке паралізувало всю Іспанію, компанія Red Eléctrica повідомила, що до шостої години ранку вівторка вдалося відновити понад 99% електропостачання, а всі підстанції вже працюють у штатному режимі.

Однак найбільше випробування залишилося для залізничного транспорту: сотні пасажирів змушені були ночувати на вокзалах у надії дочекатися свого поїзда.

Міністр транспорту Оскар Пуенте детально окреслив маршрути, за якими відновлюється високошвидкісне сполучення. Зокрема, поїзди вже прямують із Мадрида до Барселони, Леванте, Країни Басків, Малаги та Гранади.

Прем'єр-міністр Педро Санчес у вівторок вранці провів чергове засідання Ради національної безпеки під головуванням короля Феліпе VI. У своєму зверненні в Санчес повідомив, що триває розслідування причин "раптового" припинення виробництва електроенергії, яке сталося о 12:33.

"Такого не траплялося ніколи раніше", — наголосив прем'єр. За його словами, з перших хвилин було мобілізовано всі державні ресурси. Виконавча влада бере на себе координацію заходів з управління ситуацією внаслідок відключення електроенергії у восьми автономних спільнотах: Мадриді, Валенсії, Андалусії, Естремадурі, Кантабрії, Ла-Ріосі, Кастилії-Ла-Манчі та Мурсії.

У диспетчерських центрах Enaire у Мадриді, Барселоні та Севільї відновлено повноцінне обслуговування. Національний аеронавігаційний оператор Enaire у вівторок заявив про повне відновлення авіаційних операцій у трьох центрах керування повітряним рухом, які були порушені через відключення електроенергії, що сталося напередодні.

Що відомо про блекаут

Нагадаємо, близько 12:30 у понеділок за місцевим часом весь Іберійський півострів — Іспанія, Португалія, а також деякі регіони Франції — залишилися без електропостачання.

Масове знеструмлення паралізувало повсякденне життя: електронні платежі стали неможливими, працювали лише готівкові розрахунки, на перехрестях зникли сигнали світлофорів, а рух поїздів і метро було призупинено. У зв’язку з надзвичайною ситуацією іспанська влада оголосила надзвичайний стан.

Згідно з даними португальського оператора енергомереж, причиною масштабного блекауту стало "рідкісне атмосферне явище".

Зазначалось, що немає жодних ознак, які б свідчили про кібератаку.