Более 10 млн гривен: в доход государства взыскали активы пророссийского пропагандиста Вышинского

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции по отношению к Кириллу Вышинскому, известному пророссийскому пропагандисту. По решению суда, более 10 миллионов гривен, принадлежавших пропагандисту, конфискованы в пользу государства в рамках закона Украины "О санкциях".

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Отмечается, что в 2018 году СБУ сообщила Вышинскому о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в государственной измене. В 2019 году он был передан российской стороне в рамках обмена пленными.

В феврале 2025 года предварительным решением ВАКС к Вышинскому уже была применена санкция в виде взыскания в доход государства активов. Тогда в доход государства было взыскано:

два объекта недвижимости (в г. Киеве и в АР Крым);

два транспортных средства;

100% доли в уставном капитале ООО "Интерселект";

100% доли в ООО "Новостком эксперт".

Кто такой Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский известен распространением пророссийской пропаганды и агрессии российской федерации против Украины.

В 2014 году он был награжден государственным отличием "За возвращение Крыма" и орденом "За заслуги перед отечеством", впоследствии получил российское гражданство.

Он бывший главный редактор ресурса «РИА Новости Украина» (в 2014-2018 годах). Впоследствии его назначили исполнительным директором агентства «Россия сегодня» под руководством Дмитрия Киселева и включили в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.

В 2018 году Вышинский был задержан в Украине, ему предъявлены обвинения в государственной измене. Дело дошло до суда, который определил мерой пресечения содержание под стражей.

Россия спасала своего пропагандиста как могла: написала на своих ресурсах полторы тысячи статей в защиту Вышинского, потратила 50 тысяч долларов для лоббирования его освобождения. В сентябре 2019 года Россия обменяла Вышинского, на тот момент гражданина Украины, на украинских политических заключенных Олега Сенцова и Романа Сущенко.

В марте 2023 года он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, на котором обвинил Украину в "русофобии" и "притеснениях прав русскоязычных граждан".