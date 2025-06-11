Понад 10 млн гривень: у дохід держави стягнули активи проросійського пропагандиста Вишинського

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо Кирила Вишинського, відомого проросійського пропагандиста. За рішенням суду, понад 10 мільйонів гривень, що належали пропагандисту, конфісковано на користь держави в рамках закону України "Про санкції".

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Зазначається, що у 2018 році СБУ повідомила Вишинському про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та у державній зраді. У 2019 році він був переданий російській стороні в межах обміну полоненими.

У лютому 2025 року попереднім рішенням ВАКС до Вишинського вже було застосовано санкцію у виді стягнення в дохід держави активів. Тоді у дохід держави було стягнуто:

два об’єкти нерухомості (у м. Києві та в АР Крим);

два транспортних засоби;

100% частки у статутному капіталі ТОВ "Інтерселект";

100% частки у ТОВ "Новостком експерт".

Хто такий Кирило Вишинський

Кирило Вишинський відомий поширенням проросійської пропаганди та підтримкою агресії російської федерації проти України.

У 2014 році він був нагороджений державною відзнакою "За повернення Криму" та орденом «За заслуги перед вітчизною», згодом отримав російське громадянство.

Він колишній головний редактор ресурсу "РИА Новости Украина" (у 2014–2018 роках). Згодом його призначили виконавчим директором агентства "Россия сегодня" під керівництвом Дмитра Кисельова та включили до Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті РФ.

У 2018 році Вишинського затримали в Україні та висунули обвинувачення в державній зраді. Справа дійшла до суду, який визначив запобіжним заходом утримання під вартою.

Росія рятувала свого пропагандиста як могла: написала на своїх ресурсах півтори тисячі статей на захист Вишинського, витратила 50 тисяч доларів для лобіювання його звільнення. У вересні 2019 року Росія обміняла Вишинського, на той момент громадянина України, на українських політичних в’язнів Олега Сенцова та Романа Сущенка.

У березні 2023 року він виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, на якому звинуватив Україну в "русофобії" та "утисках прав російськомовних громадян".