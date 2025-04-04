ВАКС задовольнив другий позов Мін'юсту проти Дерипаски: держава отримала понад 2 млрд грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення на користь Міністерства юстиції України у другій справі проти російського олігарха Олега Дерипаски та компанії МКПАТ "Русал", застосувавши санкцію у вигляді конфіскації активів на користь держави. Загалом стягнуто понад 2 мільярди гривень.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Згідно з судовим рішенням, на користь держави конфісковано понад 440 тисяч тонн бокситів та 110 тисяч тонн глинозему, сукупна вартість яких становить більше ніж 2 мільярди гривень. Вказані активи раніше належали швейцарській компанії RS International GmbH, що перебуває під контролем осіб, щодо яких застосовано санкції.

В дохід держави також стягнуто право вимоги цієї компанії за договором "давальницької сировини", на підставі якого боксити були ввезені на територію України.

У відомстві додали, що виявлення зазначених активів стало можливим завдяки злагодженій міжвідомчій взаємодії, зокрема роботі Служби безпеки України.

Арешт активів Олега Дерипаски

Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року за матеріалами СБУ суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска.

Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений у в Україні ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн.

За рішенням Вищого антикорупційного суду у дохід держави вилучили 100% корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу, які раніше контролював Дерипаска. У серпні 2024 року у ФДМУ повідомили, що Україна збирається приватизувати підприємство.

Дерипаска входить до найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу РФ. Підконтрольна Дерипасці компанія МКПАТ "Русал" постачала алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу. Ці компанії безпосередньо виробляють військову техніку, зброю та боєприпаси для збройних сил РФ.