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ВАКС удовлетворил второй иск Минюста против Дерипаски: государство получило более 2 млрд грн
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение в пользу Министерства юстиции Украины по второму делу против российского олигарха Олега Дерипаски и компании МКПАО "Русал", применив санкцию посредством конфискации активов в пользу государства. В общей сложности взыскано более 2 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Согласно судебному решению, в пользу государства конфисковано более 440 тысяч тонн бокситов и 110 тысяч тонн глинозема, совокупная стоимость которых составляет более 2 миллиардов гривен. Указанные активы ранее принадлежали швейцарской компании RS International GmbH, которая находится под контролем лиц, в отношении которых применены санкции.
В доход государства также взыскано право требования этой компании по договору "давальческого сырья", на основании которого бокситы были ввезены на территорию Украины.
В ведомстве добавили, что выявление указанных активов стало возможным благодаря слаженному межведомственному взаимодействию, в частности, работе Службы безопасности Украины.
Арест активов Олега Дерипаски
Напомним, в конце января 2025 года, по материалам СБУ, суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска
Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в Украине еще до полномасштабного вторжения. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину. Общая стоимость арестованных активов составляет более 2,11 млрд. грн.
По решению Высшего антикоррупционного суда в доход государства изъяли 100% корпоративных прав Николаевского глиноземного завода, ранее контролируемого Дерипаской. В августе 2024 года в ФГИУ сообщили, что Украина собирается приватизировать предприятие.
Дерипаска входит в ближайшее окружение российского диктатора Владимира Путина и занимается производством продукции для военно-промышленного комплекса РФ. Подконтрольная Дерипаске компания МКПАО "Русал" снабжала алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса. Эти компании напрямую создают военную технику, орудие и боеприпасы для вооруженных сил РФ.