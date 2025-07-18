Более 1,7 млрд грн недополученных налогов: руководителя Полтавского ГОКа будут судить

Руководителя Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОКа) будут судить за уклонение от уплаты более 1,7 млрд грн налогов. По данным следствия, чиновник организовал схему, по которой занижал цену железорудной продукции при экспорте, чем нанес государственному бюджету многомиллиардный ущерб. Обвинительный акт уже передан в суд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

О ходе дела

Руководителя Полтавского горно-обогатительного комбината подозревают в организации схемы уклонения от уплаты налогов более чем на 1,7 млрд грн. По данным следствия, чиновник умышленно вносил ложные данные в официальные документы, занижая стоимость железорудной продукции при экспорте в связанные компании-нерезиденты в Европе и на Ближнем Востоке.

В результате государство недополучило значительные поступления в бюджет в виде налога на прибыль.

Бюро экономической безопасности Украины сообщило должностному лицу о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины — за умышленное уклонение от налогов в особо крупных размерах, служебный подлог и сговор с другими лицами.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт передан в суд. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

О комбинате и фигуранте дела

Комбинат входит в число крупнейших предприятий мира по добыче и переработке железной руды. Его деятельность включает добычу, обогащение и экспорт продукции за рубеж. Предприятие платит рентную плату за пользование недрами, а также входит в международную группу Ferrexpo.

Его конечным бенефициаром является один из известнейших украинских миллиардеров, отмечают в БЭБ.

По информации из ресурса YouControl, должность руководителя Полтавского горно-обогатительного комбината занимает Виктор Лотоус.

Напомним, БЭБ закончило досудебное расследование дела руководителей фирм, предоставлявших услуги по уклонению от налогов и легализации незаконных средств крупным торговым сетям.