Понад 1,7 млрд грн недоотриманих податків: керівника Полтавського ГЗК судитимуть

Керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату ( ГЗК) судитимуть за ухилення від сплати понад 1,7 млрд грн податків. За даними слідства, посадовець організував схему, за якою занижував ціну залізорудної продукції при експорті, чим завдав державному бюджету багатомільярдних збитків. Обвинувальний акт вже передано до суду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про хід справи

Керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату підозрюють в організації схеми ухилення від сплати податків на понад 1,7 млрд грн. За даними слідства, посадовець умисно вносив неправдиві дані до офіційних документів, занижуючи вартість залізорудної продукції під час експорту до пов’язаних компаній-нерезидентів у Європі та на Близькому Сході.

У результаті держава недоотримала значні надходження до бюджету у вигляді податку на прибуток.

Бюро економічної безпеки України повідомило посадовцю про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України — за умисне ухилення від податків в особливо великих розмірах, службове підроблення та змову з іншими особами.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт передано до суду. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Про комбінат та фігуранта справи

Комбінат входить до числа найбільших підприємств світу з видобутку та переробки залізної руди. Його діяльність охоплює видобуток, збагачення та експорт продукції за кордон. Підприємство сплачує рентну плату за користування надрами, а також входить до міжнародної групи Ferrexpo.

Його кінцевим бенефіціаром є один із найвідоміших українських мільярдерів, зазначають в БЕБ.

За інформацією з ресурсу YouControl, посаду керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату обіймає Віктор Лотоус.

Нагадаємо, БЕБ закінчило досудове розслідування справи керівників фірм, що надавали послуги з ухилення від податків та легалізації незаконних коштів великим торговим мережам.