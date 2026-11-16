Более 80 млн грн на медицину: что предусматривает ремонт поликлиники во Львове

Во Львове планируют капитально отремонтировать третий и четвертый этажи лечебно-диагностического центра Южный. Ожидаемая стоимость работ составляет 80,7 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом опубликовали в системе публичных закупок Prozorro.

Что предполагает ремонт поликлиники

КНП "Первое клиническое территориальное медицинское объединение Львова" объявило тендер на капитальный ремонт помещений третьего и четвертого этажей медицинского учреждения.

Представить тендерные предложения потенциальные подрядчики могут до 30 ноября 2026 года.

Согласно техническому заданию работы предусматривают замену дверей и окон, ремонт пола, стен и потолка, а также обновление внутренних сетей водоснабжения и канализации.

В помещениях обустроят санузлы и душевые, в частности, приспособленные для людей с инвалидностью. Также предусмотрена модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

Отдельный блок работ касается безопасности и оснащения помещений. Подрядчик должен установить систему пожарной сигнализации, видеонаблюдения и вызова медицинского персонала, а также обустроить необходимые элементы безопасности и информационные таблички.

Завершить капитальный ремонт планируется к 31 августа 2027 года.

Напомним, с января по конец октября 2026 года солнечные электростанции заработали в 61 заведении здравоохранения Украины. Их общая установленная мощность составляет 4400 кВт, или 4,4 МВт.