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Более 80 млн грн на медицину: что предусматривает ремонт поликлиники во Львове
Во Львове планируют капитально отремонтировать третий и четвертый этажи лечебно-диагностического центра Южный. Ожидаемая стоимость работ составляет 80,7 млн грн.
Как пишет Dilo, об этом опубликовали в системе публичных закупок Prozorro.
Что предполагает ремонт поликлиники
КНП "Первое клиническое территориальное медицинское объединение Львова" объявило тендер на капитальный ремонт помещений третьего и четвертого этажей медицинского учреждения.
Представить тендерные предложения потенциальные подрядчики могут до 30 ноября 2026 года.
Согласно техническому заданию работы предусматривают замену дверей и окон, ремонт пола, стен и потолка, а также обновление внутренних сетей водоснабжения и канализации.
В помещениях обустроят санузлы и душевые, в частности, приспособленные для людей с инвалидностью. Также предусмотрена модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
Отдельный блок работ касается безопасности и оснащения помещений. Подрядчик должен установить систему пожарной сигнализации, видеонаблюдения и вызова медицинского персонала, а также обустроить необходимые элементы безопасности и информационные таблички.
Завершить капитальный ремонт планируется к 31 августа 2027 года.
Напомним, с января по конец октября 2026 года солнечные электростанции заработали в 61 заведении здравоохранения Украины. Их общая установленная мощность составляет 4400 кВт, или 4,4 МВт.