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Понад 80 млн грн на медицину: що передбачає ремонт поліклініки у Львові

Лікар
У Львові оголосили тендер на ремонт двох поверхів поліклініки за 80,7 млн грн / Unsplash

У Львові планують капітально відремонтувати третій і четвертий поверхи лікувально-діагностичного центру “Південний". Очікувана вартість робіт становить 80,7 млн грн.

Як пише Dilo, про це опублікували у системі публічних закупівель Prozorro.

Що передбачає ремонт поліклініки

КНП "Перше клінічне територіальне медичне об’єднання Львова" оголосило тендер на капітальний ремонт приміщень третього та четвертого поверхів медичного закладу.

Подати тендерні пропозиції потенційні підрядники можуть до 30 листопада 2026 року.

Згідно з технічним завданням, роботи передбачають заміну дверей і вікон, ремонт підлоги, стін та стелі, а також оновлення внутрішніх мереж водопостачання й каналізації.

У приміщеннях облаштують санвузли та душові, зокрема пристосовані для людей з інвалідністю. Також передбачено модернізацію систем опалення, вентиляції та кондиціонування.

Окремий блок робіт стосується безпеки й оснащення приміщень. Підрядник має встановити систему пожежної сигналізації, відеоспостереження та системи виклику медичного персоналу, а також облаштувати необхідні елементи безпеки й інформаційні таблички.

Завершити капітальний ремонт планують до 31 серпня 2027 року.

Нагадаємо, з січня до кінця жовтня 2026 року сонячні електростанції запрацювали у 61 закладі охорони здоров’я України. Їхня загальна встановлена потужність становить 4 400 кВт, або 4,4 МВт.

Автор:
Ольга Опенько

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