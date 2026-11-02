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Цена нефти на 2 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть в понедельник, 2 ноября, снизились более чем на 3% после того, как иранские и катарские официальные лица провели третий день подряд переговоров, направленных на достижение соглашения по прекращению американо-израильской войны против Ирана.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$110,00
|- 3%
|WTI
|$100,62
|– 3,4%
|Urals
|$110,48
|-0.97%
Фьючерсы на нефть марки Brent к 07:12 по Гринвичу упали на 3,43 доллара, или 3%, до 110 долларов за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 100,62 доллара за баррель, что на 3,50 доллара, или 3%.
Цена на нефть Brent завершила октябрь на самом высоком уровне за шесть месяцев на фоне опасений, что конфликт между США и Ираном может снова обостриться после промежуточных выборов в США во вторник.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, цены на нефть снизились из-за технического отката после предварительного роста и отсутствия эскалации боевых действий в течение выходных.
Дополнительным фактором сдерживания цен стали трехдневные переговоры в Катаре с участием иранских и катарских чиновников, направленные на прекращение войны. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил продвижение консультаций и заявил о готовности Тегерана как к обороне, так и к дипломатии.
Дипломатические усилия проходят на фоне атак на танкеры в Ормузском проливе, повлекшие рост стоимости энергоносителей и логистики. В то же время, Саудовская Аравия в октябре нарастила экспорт сырой нефти по сравнению с сентябрем, несмотря на удары йеменских хуситов по ее энергетической инфраструктуре.
Напомним, морские дроны в Ормузском проливе и локальный дефицит готовят украинский рынок горючего к горячему ноябрю. Несмотря на временное удешевление бензина и дизеля в группе, эксперты, опрошенные Dilo, предупреждают: дефицит уже на пороге, а розничные цены на АЗС готовятся штурмовать новые рекорды.