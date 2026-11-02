Ціна нафти на 2 листопада – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту в понеділок, 2 листопада, знизилися на понад 3% після того, як іранські та катарські офіційні особи провели третій день поспіль переговорів, спрямованих на досягнення угоди щодо припинення американсько-ізраїльської війни проти Ірану.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $110,00 - 3% WTI $100,62 - 3,4% Urals $110,48 -0.97%

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 07:12 за Гринвічем впали на 3,43 долара, або 3%, до 110 доларів за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 100,62 долара за барель, що на 3,50 долара, або 3,4%, менше.

Ціна на нафту Brent завершила жовтень на найвищому рівні за шість місяців на тлі побоювань, що конфлікт між США та Іраном може знову загостритися після проміжних виборів у США у вівторок .

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знизилися через технічний відкат після попереднього зростання та відсутність ескалації бойових дій протягом вихідних.

Додатковим чинником стримування цін стали триденні переговори в Катарі за участю іранських і катарських посадовців, спрямовані на припинення війни. Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі зазначив просуванння консультацій та заявив про готовність Тегерана як до оборони, так і до дипломатії.

Дипломатичні зусилля проходять на тлі атак на танкери в Ормузькій протоці, які спричинили зростання вартості енергоносіїв і логістики. Водночас Саудівська Аравія у жовтні наростила експорт сирої нафти порівняно з вереснем, незважаючи на удари єменських хуситів по її енергетичній інфраструктурі.