RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,35

--0,18

EUR

50,68

+0,00

Готівковий курс:

USD

46,99

46,50

EUR

52,01

51,69

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Ціна нафти на 2 листопада – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціна нафти на 2 листопада / Depositphotos

Ціни на нафту в понеділок, 2 листопада, знизилися на понад 3% після того, як іранські та катарські офіційні особи провели третій день поспіль переговорів, спрямованих на досягнення угоди щодо припинення американсько-ізраїльської війни проти Ірану.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $110,00 - 3%
WTI $100,62 - 3,4%
Urals $110,48 -0.97%

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 07:12 за Гринвічем впали на 3,43 долара, або 3%, до 110 доларів за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 100,62 долара за барель, що на 3,50 долара, або 3,4%, менше.

Ціна на нафту Brent завершила жовтень на найвищому рівні за шість місяців на тлі побоювань, що конфлікт між США та Іраном може знову загостритися після проміжних виборів у США у вівторок .

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знизилися через технічний відкат після попереднього зростання та відсутність ескалації бойових дій протягом вихідних.

Додатковим чинником стримування цін стали триденні переговори в Катарі за участю іранських і катарських посадовців, спрямовані на припинення війни. Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі зазначив просуванння консультацій та заявив про готовність Тегерана як до оборони, так і до дипломатії.

Дипломатичні зусилля проходять на тлі атак на танкери в Ормузькій протоці, які спричинили зростання вартості енергоносіїв і логістики. Водночас Саудівська Аравія у жовтні наростила експорт сирої нафти порівняно з вереснем, незважаючи на удари єменських хуситів по її енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, морські дрони в Ормузькій протоці та локальний дефіцит готують український ринок пального до гарячого листопада. Попри тимчасове здешевлення бензину та дизеля в гурті, експерти, яких опитало Dilo, попереджають: дефіцит уже на порозі, а роздрібні ціни на АЗС готуються штурмувати нові рекорди.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності