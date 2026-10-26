Цена нефти на 26 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

В понедельник цены на нефть пошли вниз по достижении прошлой недели почти шестимесячного максимума. На котировки повлияли надежды на деэскалацию конфликта между США и Ираном, однако атаки на Саудовскую Аравию, одного из ведущих производителей нефти, продолжают сдерживать оптимизм инвесторов.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 26 октября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $114,51 -1,89% WTI $101,04 -2,16% Urals $101,56 – 3.05%

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в 04:26 по Гринвичу снизились на 2,23 доллара (на 2,16%) до 101,04 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,21 доллара (на 1,89%) до 114,51 доллара.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть снизились в понедельник на фоне надежд на деэскалацию конфликта между США и Ираном. В частности, посредники из Катара отправились в Тегеран для переговоров по снижению региональной напряженности.

В то же время опасения перебоев с поставкой нефти из-за атак на Саудовскую Аравию и риска для судоходства на Ближнем Востоке сдерживали падение котировок.