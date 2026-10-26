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Цена нефти на 26 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Какие цены на нефть 26 октября / Pixabay

В понедельник цены на нефть пошли вниз по достижении прошлой недели почти шестимесячного максимума. На котировки повлияли надежды на деэскалацию конфликта между США и Ираном, однако атаки на Саудовскую Аравию, одного из ведущих производителей нефти, продолжают сдерживать оптимизм инвесторов.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 26 октября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $114,51 -1,89%
WTI $101,04 -2,16%
Urals $101,56 – 3.05%

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в 04:26 по Гринвичу снизились на 2,23 доллара (на 2,16%) до 101,04 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,21 доллара (на 1,89%) до 114,51 доллара.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть снизились в понедельник на фоне надежд на деэскалацию конфликта между США и Ираном. В частности, посредники из Катара отправились в Тегеран для переговоров по снижению региональной напряженности.

В то же время опасения перебоев с поставкой нефти из-за атак на Саудовскую Аравию и риска для судоходства на Ближнем Востоке сдерживали падение котировок.

Напомним, цена дизеля в группе уже превышает розничную: за неделю она выросла до 103,69 грн/л, в то время как на АЗС горючее в среднем стоит 103,18 грн/л. Из-за обмеления Дуная сократились поставки водным путем, и рынок перешел на более дорогую автомобильную логистику. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что на этой неделе дизель на заправках подорожает еще на 2–3 грн/л, бензин останется в цене, а автогаз продолжит дорожать.

Автор:
Ольга Опенько

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