Ціна нафти на 26 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

У понеділок ціни на нафту пішли вниз після досягнення минулого тижня майже шестимісячного максимуму. На котирування вплинули сподівання на деескалацію конфлікту між США та Іраном, однак атаки на Саудівську Аравію, одного з провідних виробників нафти, продовжують стримувати оптимізм інвесторів.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 26 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $114,51 -1,89% WTI $101,04 -2,16% Urals $101,56 - 3.05%

Ф’ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) о 04:26 за Гринвічем знизилися на 2,23 долара (на 2,16%) до 101,04 долара за барель. Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 2,21 долара (на 1,89%) до 114,51 долара.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знизилися в понеділок на тлі сподівань на деескалацію конфлікту між США та Іраном. Зокрема, посередники з Катару вирушили до Тегерана для переговорів щодо зниження регіональної напруженості.

Водночас побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти через атаки на Саудівську Аравію та ризики для судноплавства на Близькому Сході стримували падіння котирувань.