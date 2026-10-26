- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Ціна нафти на 26 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals
У понеділок ціни на нафту пішли вниз після досягнення минулого тижня майже шестимісячного максимуму. На котирування вплинули сподівання на деескалацію конфлікту між США та Іраном, однак атаки на Саудівську Аравію, одного з провідних виробників нафти, продовжують стримувати оптимізм інвесторів.
Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.
Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 26 жовтня
|Тип нафти
|Ціна
|Зміна (%)
|Brent
|$114,51
|-1,89%
|WTI
|$101,04
|-2,16%
|Urals
|$101,56
|- 3.05%
Ф’ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) о 04:26 за Гринвічем знизилися на 2,23 долара (на 2,16%) до 101,04 долара за барель. Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 2,21 долара (на 1,89%) до 114,51 долара.
Причини зміни ціни
Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знизилися в понеділок на тлі сподівань на деескалацію конфлікту між США та Іраном. Зокрема, посередники з Катару вирушили до Тегерана для переговорів щодо зниження регіональної напруженості.
Водночас побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти через атаки на Саудівську Аравію та ризики для судноплавства на Близькому Сході стримували падіння котирувань.
Нагадаємо, ціна дизелю в гурті вже перевищує роздрібну: за тиждень вона зросла до 103,69 грн/л, тоді як на АЗС пальне в середньому коштує 103,18 грн/л. Через обміління Дунаю скоротилися поставки водним шляхом, і ринок перейшов на дорожчу автомобільну логістику. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що цього тижня дизель на заправках подорожчає ще на 2–3 грн/л, бензин залишиться в ціні, а автогаз продовжить дорожчати.