RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,54

+0,34

EUR

50,95

+0,38

Готівковий курс:

USD

46,26

45,93

EUR

51,70

51,35

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Ціна нафти на 26 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Які ціни на нафту 26 жовтня / Pixabay

У понеділок ціни на нафту пішли вниз після досягнення минулого тижня майже шестимісячного максимуму. На котирування вплинули сподівання на деескалацію конфлікту між США та Іраном, однак атаки на Саудівську Аравію, одного з провідних виробників нафти, продовжують стримувати оптимізм інвесторів.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 26 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $114,51 -1,89%
WTI $101,04  -2,16%
Urals $101,56  - 3.05%

Ф’ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) о 04:26 за Гринвічем знизилися на 2,23 долара (на 2,16%) до 101,04 долара за барель. Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 2,21 долара (на 1,89%) до 114,51 долара.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знизилися в понеділок на тлі сподівань на деескалацію конфлікту між США та Іраном. Зокрема, посередники з Катару вирушили до Тегерана для переговорів щодо зниження регіональної напруженості.

Водночас побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти через атаки на Саудівську Аравію та ризики для судноплавства на Близькому Сході стримували падіння котирувань.

Нагадаємо, ціна дизелю в гурті вже перевищує роздрібну: за тиждень вона зросла до 103,69 грн/л, тоді як на АЗС пальне в середньому коштує 103,18 грн/л. Через обміління Дунаю скоротилися поставки водним шляхом, і ринок перейшов на дорожчу автомобільну логістику. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що цього тижня дизель на заправках подорожчає ще на 2–3 грн/л, бензин залишиться в ціні, а автогаз продовжить дорожчати.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності