Цены на нефть снизились после предыдущего роста

13 марта цены на нефть снова снизились, после предыдущего роста, вызванного неожиданно большим сокращением запасов бензина в США.



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Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 5 центов – до $70,9 за баррель. Фьючерсы американской нефти West Texas Intermediate (WTI) упали на 10 центов, снизившись до $67,58 за баррель.

Эти два ключевых индикатора выросли около на 2% в среду, поскольку согласно данным правительства США, запасы нефти и топлива были ниже прогнозируемых.

Несмотря на увеличение запасов сырой нефти, запасы бензина в США упали на значительные 5,7 миллиона баррелей, что значительно превысило прогнозируемое уменьшение на 1,9 миллиона баррелей. Также наблюдалось неожиданно большое сокращение запасов дистиллята.

"Снижение запасов бензина в США повысило ожидание сезонного роста спроса весной, но опасения по поводу глобальных экономических последствий тарифных войн давить на рынок", — сообщил Хироюки Кикукава, главный стратег Nissan Securities Investment.

Он добавил, что сейчас на рынке действуют как положительные, так и отрицательные факторы, затрудняющие выбор выбора объекта траории движения.

Как сообщается, в среду Дональд Трамп пригрозил обострением глобальной торговой войны, анонсировав новые цели на товары из Европейского Союза. В основные ответы торговые партнеры США заявили, что входят в контрмеры.

Сосредоточенность Трампа на таможенных тарифах повлекло за собой беспокойство среди инвесторов, потребителей и бизнеса, усилив страхи рецессии в США. В то же время, Организация стран-экспортеров нефти заявила в среду, что Казахстан значительно увеличил в феврале добычу сырой нефти, подчеркивая сложность для группы производителей в обеспечении соблюдения согласованных целевых показателей добычи.

Аналитики JP Morgan заявили, что беспокойство по поводу сокращения спроса на авиационное горючее еще больше повлияло на рынки, добавив, что данные Управления транспортной безопасности США свидетельствуют о том, что количество пассажиров в марте уменьшилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако жесткие ожидания спроса ограничили общую слабость рынка.

Напомним, что экспорт сырой нефти из США в Индию в прошлом месяце достиг наивысшего уровня за последние два года, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в стране искали альтернативные источники поставок после ужесточения санкций США в отношении российских производителей и танкеров.