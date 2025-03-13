Ціни на нафту знизилися після попереднього зростання

13 березня ціни на нафту знову знизилися, після попереднього зростання, спричиненого несподівано великим скороченням запасів бензину в США.



Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 5 центів — до $70,9 за барель. Ф'ючерси американської нафти West Texas Intermediate (WTI) впали на 10 центів, знизившись до $67,58 за барель.

Ці два ключові індикатори зросли близько на 2% у середу, оскільки згідно з даними уряду США, запаси нафти та палива були нижчими за прогнозовані.

Незважаючи на збільшення запасів сирої нафти, запаси бензину в США впали на значні 5,7 мільйона барелів, що значно перевищило прогнозоване зменшення на 1,9 мільйона барелів. Також спостерігалося несподівано велике скорочення запасів дистиляту.

"Зниження запасів бензину в США підвищило очікування сезонного зростання попиту навесні, але побоювання щодо глобальних економічних наслідків тарифних воєн тиснути на ринок", — повідомив Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment.

Він додав, що зараз на ринку діють як позитивні, так і негативні фактори, що ускладнюють вибір вибору об’єкта траорії руху.

Як повідомляється, в середу Дональд Трамп пригрозив загостренням глобальної торговельної війни, анонсувавши нові міти на товари з Європейського Союзу. У основні відповіді торговельні партнери США заявили, що входять до контрзаходів.

Зосередженість Трампа на митних тарифах спричинило занепокоєння серед інвесторів, споживачів і бізнесу, посиливши страхи рецесії в США. Водночас Організація країн-експортерів нафти заявила в середу, що Казахстан значно збільшив у лютому видобуток сирої нафти, підкреслюючи складність для групи виробників у забезпеченні дотримання узгоджених цільових показників видобутку.

Аналітики JP Morgan заявили, що занепокоєння з приводу скорочення попиту на авіаційне пальне ще більше вплинуло на ринки, додавши, що дані Управління транспортної безпеки США свідчать про те, що кількість пасажирів у березні зменшилася на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Однак тверді очікування попиту обмежили загальну слабкість ринку.

Нагадаємо, що експорт сирої нафти зі США до Індії минулого місяця досяг найвищого рівня за останні два роки, оскільки нафтопереробні заводи в країні шукали альтернативні джерела постачання після посилення санкцій США щодо російських виробників і танкерів.