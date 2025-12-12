Цены на отдых в Карпатах растут: какие курорты предлагают наиболее доступную аренду

Украинцы активно интересуются арендой жилья в Карпатах, а запрос на актуальные цены стремительно растет. Свежий анализ стоимости домов и номеров в топовых локациях показал заметные изменения цен по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику OLX.

Посуточная аренда домов: Поляница снова лидирует по ценам

Самым дорогим направлением аренды частных домов в 2025 году остается Поляница, расположенная возле Буковеля. Здесь сутки проживания обходятся туристам в среднем 5 500 грн, что на 10% дороже, чем в прошлом.

Далее в рейтинге — Татаров, где средняя стоимость составляет 4 500 грн.

В Микуличине дом можно снять за 3200 грн, и это на 10% дешевле, чем в прошлом году.

Яблоница удерживает стабильность — 3 000 грн в сутки, без изменений по сравнению с 2024-м.

Цены в Яремче наоборот снизились — на 9%, тогда как в Славском рост был рекордный — на 213%. В обеих локациях средняя стоимость аренды составляет 2500 грн.

В Ворохте сутки пребывания стоят 2 000 грн — на 54% дороже, чем в прошлом году.

Наиболее бюджетные варианты — в Ясине (900 грн) и Воловце (500 грн).

Аренда номеров: отели и базы отдыха немного выгоднее

Несмотря на общую тенденцию к подорожанию, проживанию в гостиницах и базах отдыха, обычно обходится дешевле, чем аренда целого дома.

Самым дорогим пунктом для аренды номера в этом году стал Татаров — 4 000 грн в сутки, что на 86% дороже, чем в 2024 году.

В Славском номер обойдется в 2500 грн (+64%), в Яблунице — 2250 грн.

В Микуличине зафиксирован самый значительный рост — +233% в год, средняя цена составляет 2 000 грн, столько же — в Ясине.

Неожиданно доступной стала Поляница, где номер стоит всего 1 250 грн — на 81% дешевле, чем в прошлом.

В Яремче цена поднялась на 54% и достигает 1000 грн, а в Ворохте упала на 29% — также до 1000 грн в сутки.

Что выбрать туристам

Аренда частных домов на карпатских курортах остается самым дорогим вариантом проживания, в то время как гостиницы и базы отдыха предлагают более бюджетные решения. Для путешественников, не нуждающихся в большом пространстве или отдельной территории, номера могут стать значительной экономией.

