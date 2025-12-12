Ціни на відпочинок у Карпатах зростають: які курорти пропонують найбільш доступну оренду

Українці активніше цікавляться орендою житла в Карпатах, а запит на актуальні ціни стрімко зростає. Свіжий аналіз вартості будинків і номерів у топових локаціях засвідчив помітні зміни цін порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику OLX.

Подобова оренда будинків: Поляниця знову лідирує за цінами

Найдорожчим напрямком для оренди приватних будинків у 2025 році залишається Поляниця, розташована біля Буковелю. Тут доба проживання обходиться туристам у середньому 5 500 грн, що на 10% дорожче, ніж торік.

Далі в рейтингу — Татарів, де середня вартість становить 4 500 грн.

У Микуличині будинок можна зняти за 3 200 грн, і це на 10% дешевше, ніж минулого року.

Яблуниця утримує стабільність — 3 000 грн за добу, без змін у порівнянні з 2024-м.

Ціни у Яремче навпаки знизилися — на 9%, тоді як у Славському зростання було рекордним — аж на 213%. У обох локаціях середня вартість оренди становить 2 500 грн.

У Ворохті доба перебування коштує 2 000 грн — на 54% дорожче, ніж минулого року.

Найбільш бюджетні варіанти — у Ясіні (900 грн) та Воловці (500 грн).

Оренда номерів: готелі та бази відпочинку трохи вигідніші

Попри загальну тенденцію до подорожчання, проживання у готелях та базах відпочинку зазвичай обходиться дешевше, ніж оренда цілого будинку.

Найдорожчим пунктом для оренди номера цього року став Татарів — 4 000 грн за добу, що на 86% дорожче, ніж у 2024-му.

У Славському номер обійдеться у 2 500 грн (+64%), у Яблуниці — 2 250 грн.

У Микуличині зафіксоване найзначніше зростання — +233% за рік, середня ціна становить 2 000 грн, стільки ж — у Ясіні.

Несподівано доступною стала Поляниця, де номер коштує лише 1 250 грн — на 81% дешевше, ніж торік.

У Яремче ціна піднялася на 54% і досягає 1 000 грн, а у Ворохті впала на 29% — також до 1 000 грн за добу.

Що обрати туристам

Оренда приватних будинків на карпатських курортах залишається найдорожчим варіантом проживання, тоді як готелі та бази відпочинку пропонують більш бюджетні рішення. Для мандрівників, які не потребують великого простору або окремої території, номери можуть стати значною економією.

Нагадаємо, гірськолижний курорт "Драгобрат" на Закарпатті виставили на продаж і назвали ціну.