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Цены на топливо 15 октября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

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Цены на топливо 15 октября 2026 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 15 октября 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 93,55 грн (+6 коп.)
А-95 89,69 грн (+18 коп.)
А-92 86,20 грн (+18 коп.)
ДТ 99,59 грн (+52 коп.)
Газ 48,24 грн (+48 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 95,90 92,90 100,90 49,90
UPG 91,90 88,90 98,90 48,90
WOG 95,90 92,90 100,90 49,90
УКРНАФТА 91,90 88,90 86,90 97,90 46,90
SOCAR 97,90 94,90 104,00 48,47
AMIC 91,96 88,96 99,46 48,84
БРСМ-Нафта 87,33 97,45 46,24

Напомним, несмотря на попытки Вашингтона стабилизировать мировой рынок за счет российского дизеля и затишья на европейских биржах, украинский топливный рынок остается под давлением. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют сохранение цен на бензин и дизель ниже психологического предела в 100 грн/л, тогда как сжиженный газ продолжает стремительно дорожать из-за логистических сбоев на юге страны.

Автор:
Татьяна Бессараб

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