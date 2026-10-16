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Цены на топливо 16 октября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 16 октября 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|93,59 грн (+4 коп.)
|А-95
|89,72 грн (+3 коп.)
|А-92
|86,20 грн (0 коп.)
|ДТ
|100,43 грн (+84 коп.)
|Газ
|49,11 грн (+83 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|101,90
|49,90
|UPG
|91,90
|88,90
|99,90
|48,90
|WOG
|95,90
|92,90
|102,90
|50,50
|УКРНАФТА
|91,90
|88,90
|86,90
|98,90
|47,90
|SOCAR
|97,90
|94,90
|105,00
|50,47
|AMIC
|91,96
|88,96
|100,01
|49,68
|БРСМ-Нафта
|87,44
|98,17
|47,26
Напомним, несмотря на попытки Вашингтона стабилизировать мировой рынок за счет российского дизеля и затишья на европейских биржах, украинский топливный рынок остается под давлением. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют сохранение цен на бензин и дизель ниже психологического предела в 100 грн/л, тогда как сжиженный газ продолжает стремительно дорожать из-за логистических сбоев на юге страны.