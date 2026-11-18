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Цены на топливо 18 ноября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 18 ноября 2026 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|91,59 грн (-1 коп.)
|А-95
|87,90 грн (-2 коп.)
|А-92
|84,44 грн (-16 коп.)
|ДТ
|101,00 грн (-42 коп.)
|Газ
|62,37 грн (+16 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|93,90
|90,90
|103,90
|64,90
|UPG
|89,90
|86,90
|99,30
|61,90
|WOG
|93,90
|90,90
|103,90
|63,50
|УКРНАФТА
|89,90
|86,90
|84,90
|99,90
|61,90
|SOCAR
|94,90
|91,90
|106,00
|64,90
|AMIC
|89,90
|86,01
|99,96
|63,24
|БРСМ-Нафта
|85,85
|98,30
|59,64
Напомним, мировые цены на нефть за неделю снизились на 2,5%. Следом за нефтью в Украине подешевели бензин и дизтопливо, как в группе, так и на АЗС. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что к концу ноября цены снизятся еще на 3–4 грн/л, а дорожавший до сих пор автогаз стабилизируется, потому что заканчивается сезон активного потребления.