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Цена нефти на 16 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цены на нефть в понедельник, 16 ноября, упали / Depositphotos

Цены на нефть в понедельник, 16 ноября, упали на фоне ожиданий профицита предложения, поскольку поставки с Ближнего Востока через Ормузский пролив почти возобновились до довоенного уровня, а пропускная способность китайских нефтеперерабатывающих заводов в октябре снизилась, что свидетельствует о снижении спроса на сырую нефть.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 16 ноября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $95,30 – 0,6%
WTI $88,34 – 0,3%
Urals $72,16 – 1.10%

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 54 цента, или 0,6%, до 95,30 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 22 цента, или 0,3%, до 88,34 доллара.

Фьючерсы на нефть Brent к 04:27 по Гринвичу снизились на 54 цента, или 0,6%, до 95,30 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 22 цента, или 0,3%, до 88,34 доллара.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу спрогнозировало возврат мирового рынка нефти к избытку предложения в четвертом квартале этого года, поскольку экспорт с Ближнего Востока возобновляется быстрее, чем растет мировой спрос, несмотря на продолжающиеся атаки на суда.

"Впервые с начала конфликта между США и Ираном трейдеры активно рассматривают возможность излишка предложения, а не постоянного дефицита. Это изменение настроений явно сдерживает рынок", - отметил главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

По оценкам МЭА, в четвертом квартале предложение нефти будет составлять в среднем 105 млн баррелей в сутки, что на 1,7 млн баррелей превысит прогнозируемый спрос. Ранее агентство ждало дефицита предложения в этот период.

МЭА уточнило, что до конца февраля планирует поставить 71 млн баррелей нефти из рекордных объемов стратегических резервов стран-членов, о высвобождении которых объявили в марте, в том числе 15 млн баррелей дизельного горючего для снижения напряженности на рынке.

Дополнительное давление на цены оказали признаки снижения спроса в Китае – втором по величине потребители нефти в мире. По данным Национального бюро статистики Китая, обнародованным в понедельник, объемы переработки нефти на китайских НПЗ в октябре сократились на 2% по сравнению с сентябрем и на 8,1% - в годовом исчислении.

Напомним, мировые цены на нефть за неделю снизились на 2,5%. Следом за нефтью в Украине подешевели бензин и дизтопливо, как в группе, так и на АЗС. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что к концу ноября цены снизятся еще на 3–4 грн/л, а дорожавший до сих пор автогаз стабилизируется, потому что заканчивается сезон активного потребления.

Автор:
Татьяна Бессараб

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