Цены на топливо 30 апреля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

АЗС
Цены на топливо 30 апреля 2026 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 30 апреля 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 75,76 грн (-52 коп.)
А-95 72,39 грн (-4 коп.)
А-92 67,23 грн (+2 коп.)
ДТ 88,07 грн (0 коп.)
Газ 48,69 грн (-11 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 78,90 75,90 89,90 49,90
UPG 74,90 72,90 86,90 49,00
WOG 78,90 75,90 89,90 49,90
УКРНАФТА 69,90 69,90 66,90 86,90 47,90
SOCAR 77,76 74,90 88,76 49,55
AMIC 74,24 71,10 87,15 48,58
БРСМ-Нафта 69,92 86,51 47,13

Напомним, несмотря на рост мировых цен на нефть из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, украинский рынок горючего демонстрирует стабильность с тенденцией к удешевлению. Благодаря внутреннему профициту и равновесию на европейских рынках оптовые и розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине преимущественно снижаются, а эксперты пока не прогнозируют резких ценовых скачков на отечественных АЗС.

Татьяна Бессараб