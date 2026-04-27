Цены на нефть снова идут вверх: что происходит в Ормузском проливе

нефть
Мировые поставки нефти под угрозой из-за срыва дипломатической миссии / Depositphotos

Цены на нефть выросли более чем на 1% в понедельник, 27 апреля, поскольку мирные переговоры между США и Ираном зашли в тупик. Ситуацию усложняет напряженность в Ормузском проливе: ограничение поставок через этот канал сдерживает глобальное предложение нефти.

Фьючерсы на эталонную марку Brent подорожали на 1,35 доллара, достигнув отметки 106,68 доллара за баррель. Параллельно с этим американская нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялась в цене на 1%, зафиксировавшись на уровне 95,35 доллара за баррель.

Жесткая риторика Трампа

Дипломатические надежды на стабилизацию ситуации окончательно развеялись после решения президента США Дональда Трампа отменить запланированную поездку своих спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад.

В то время как иранская сторона была готова к диалогу на уровне министра иностранных дел, Вашингтон избрал путь эскалации.

Аналитики рынка отмечают, что риторика Белого дома, в частности, заявления о готовности уничтожать любые иранские суда в Ормузском проливе, лишь усиливает военную премию в цене нефти.

Рынок реагирует на угрозы полного контроля за стратегическим водным путем, что создает атмосферу крайней неопределенности.

Логистический коллапс

Ситуация в Ормузском проливе остается критической из-за взаимных действий сторон. Тегеран фактически заблокировал проход, в то время как Соединенные Штаты поддерживают режим морской блокады иранских портов.

По данным аналитических сервисов, трафик из-за этого ключевого узла мировой торговли почти остановился.

В воскресенье лишь один танкер смог войти в залив, что подтверждает серьезность дефицита предложения на глобальном рынке. Ограниченность поставок становится главным фактором, не позволяющим ценам стабилизироваться даже на высоких уровнях.

Эксперты Goldman Sachs повысили прогноз цены на Brent до 90 долларов, а на WTI – до 83 долларов за баррель, ссылаясь на сокращение добычи в ближневосточном регионе.

Аналитики банка предупреждают о беспрецедентном масштабе шока, который может оказаться значительно глубже базовых сценариев.  

Несмотря на рост мировых цен на нефть из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, украинский рынок горючего демонстрирует стабильность с тенденцией к удешевлению. Благодаря внутреннему профициту и равновесию на европейских рынках оптовые и розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине преимущественно снижаются, а эксперты пока не прогнозируют резких ценовых скачков на отечественных АЗС.

Автор:
Татьяна Бессараб