Ціни на нафту знову йдуть вгору: що відбувається в Ормузькій протоці

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% у понеділок, 27 квітня, оскільки мирні переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут. Ситуацію ускладнює напруженість в Ормузькій протоці: обмеження поставок через цей канал стримує глобальну пропозицію нафти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на еталонну марку Brent подорожчали на 1,35 долара, досягнувши позначки 106,68 долара за барель. Паралельно з цим американська нафта West Texas Intermediate (WTI) піднялася в ціні на 1%, зафіксувавшись на рівні 95,35 долара за барель.

Жорстка риторика Трампа

Дипломатичні сподівання на стабілізацію ситуації остаточно розвіялися після рішення президента США Дональда Трампа скасувати заплановану поїздку своїх спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Ісламабаду.

У той час як іранська сторона була готова до діалогу на рівні міністра закордонних справ, Вашингтон обрав шлях ескалації.

Аналітики ринку зауважують, що риторика Білого дому, зокрема заяви про готовність знищувати будь-які іранські судна в Ормузькій протоці, лише підсилює військову премію в ціні нафти.

Ринок реагує на погрози повного контролю над стратегічним водним шляхом, що створює атмосферу крайньої невизначеності.

Логістичний колапс

Ситуація в Ормузькій протоці залишається критичною через взаємні дії сторін. Тегеран фактично заблокував прохід, тоді як Сполучені Штати підтримують режим морської блокади іранських портів.

За даними аналітичних сервісів, трафік через цей ключовий вузол світової торгівлі майже зупинився.

Протягом неділі лише один танкер зміг увійти в затоку, що підтверджує серйозність дефіциту пропозиції на глобальному ринку. Обмеженість поставок стає головним фактором, який не дозволяє цінам стабілізуватися навіть на високих рівнях.

Експерти Goldman Sachs підвищили прогноз ціни на Brent до 90 доларів, а на WTI — до 83 доларів за барель, посилаючись на скорочення видобутку в близькосхідному регіоні.

Аналітики банку попереджають про безпрецедентний масштаб шоку, який може виявитися значно глибшим за базові сценарії.

Попри зростання світових цін на нафту через загострення конфлікту на Близькому Сході, український ринок пального демонструє стабільність із тенденцією до здешевлення. Завдяки внутрішньому профіциту та рівновазі на європейських ринках, гуртові та роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні переважно знижуються, а експерти поки що не прогнозують різких цінових стрибків на вітчизняних АЗС.