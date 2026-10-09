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Цены на топливо 9 октября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 9 октября 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|92,82 грн (-54 коп.)
|А-95
|89,17 грн (-2 коп.)
|А-92
|86,01 грн (0 коп.)
|ДТ
|98,48 грн (+4 коп.)
|Газ
|45,49 грн (+54 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|99,90
|47,90
|UPG
|91,90
|88,90
|97,90
|44,90
|WOG
|95,90
|92,90
|99,90
|48,90
|УКРНАФТА
|88,90
|88,90
|86,90
|97,90
|43,40
|SOCAR
|97,90
|94,90
|103,00
|47,61
|AMIC
|90,96
|87,96
|98,51
|45,72
|БРСМ-Нафта
|85,63
|96,31
|43,49
Заметим, что несмотря на развертывание стратегических резервов нефти и снижение котировок на европейских биржах, украинский рынок горючего сталкивается с новыми вызовами. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют стабилизацию цен на бензин и дизель, в то время как сжиженный газ стремительно дорожает из-за решений алжирских поставщиков.