CEO Helsi Евгений Донец рассказал, почему даже миллионы инвестиций могут не спасти стартап от провала

Даже миллионы долларов инвестиций не гарантируют технологическому стартапу стабильного развития. Чтобы вывести проект на новый уровень, гораздо важнее один ключевой фактор.

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Что действительно помогает стартапам держаться на плаву, кроме финансирования, — пояснил в интервью для Delo.ua CEO Helsi Евгений Донец.

Что нужно учитывать при инвестициях в стартапы

Евгений Донец отмечает, что риски при инвестициях в стартапы огромны, соотношение может быть 1 к 100. По его словам, часто крупные инвестиции не приносят ожидаемого дохода, а некоторые стартапы просто исчезают с рынка, даже получив миллионы долларов финансирования.

"Одну из главных ролей играет доверие, ведь прежде всего, инвестируешь в команду, а не просто в идею. Идеи сами по себе почти ничего не стоят — их множество. Настоящую ценность несет умение воплощать задуманное, ставить четкие цели и системно их достигать", — рассказал Донец.

При этом он добавляет, что часто маленькие инвестиции идут на зарплаты или материалы, чтобы команда могла сфокусироваться на продукте. По его мнению, хоть это и рискованно, но имеет потенциал мультипликации прибыли.

"Для снижения рисков важно диверсифицировать свои инвестиции. Я рекомендую разбивать вложения на несколько частей и распределять их между разными командами. Если же вы хотите активно поддерживать стартап, следует понимать, каким образом вы можете помочь проекту развиваться", — объясняет СЕО Helsi.

Прогнозирование рисков и прибыльности инвестиций в разных индустриях

Евгений Донец отмечает, что риски и доходность очень отличаются в зависимости от отрасли. Он приводит пример, что в сфере обороны многие проекты растут в капитализации даже без сильных финансовых показателей из-за высокого спроса и стратегического значения.

В то же время, по его словам, в области здравоохранения высокодоходных стартапов мало. Донец говорит, что многие проекты в этой индустрии зависят от грантов и донорской поддержки, а не от бизнес-модели.

"Технологические стартапы — это долгий путь. Например, Helsi развивался почти девять лет. Стартапы часто проходят через так называемую "долину смерти" — период, когда есть инвестиции, а доходов еще нет. В настоящее время очень важно поддерживать команду, даже если это требует дополнительных инвестиций", — резюмирует он.

Больше о секретах эффективного инвестирования в технологические проекты и историю успеха Helsi читайте в полной версии интервью с CEO компании Евгением Донцем для издания Delo.ua.