Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

+0,06

EUR

47,50

+0,13

Наличный курс:

USD

41,46

41,40

EUR

47,80

47,64

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Бизнес
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Как инвестировать в Украине во время войны: опыт СЕО Helsi Евгения Донца

Евгений Донец, интервью
Евгений Донец, СЕО health tech компании Helsi.

Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесмены, топ-менеджеры, инвесторы. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и все, что научило их добиваться собственной финансовой свободы.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Сегодня наш спикер — СЕО health tech компании Helsi Евгений Донец.

Как давно вы начали инвестировать? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?

 Первые инвестиции были в недвижимость. Мы с братом накопили семейный капитал и купили небольшую "гостинку" возле метро Шулявская в Киеве примерно за $37 тысяч. Ее сдавали в аренду за 2 тысячи гривен. Впоследствии рынок упал, поэтому продали ее всего за $27 тыс.

После 2010 года курс доллара по отношению к гривне начал расти, но я успел приобрести квартиру в новостройке за $21-22 тысячи. Когда квартира была готова к эксплуатации, ее стоимость выросла до 40 тысяч долларов. Сейчас такая квартира в Киеве стоит $80-90 тыс. Этот опыт стал основой дальнейшего понимания инвестиций.

Если б сейчас были эти деньги, повторили бы этот опыт или вложили во что-то другое?

 Я не думаю в категориях возвращения назад. Недвижимость  достаточно консервативный, но сложный рынок, особенно с учетом рисков безопасности.

Для меня есть два лучших способа инвестирования: в себя  обучение, развитие личного бренда, повышение стоимости на рынке. А также инвестиции в ту область, которую хорошо понимаешь. Лично меня интересуют технологические стартапы в медицинской сфере, потому что я глубоко разбираюсь в этой сфере.

С какой суммы вы бы советовали начинать инвестировать и в какую именно сферу?

— Главное правило инвестирования — никогда не вкладывать все свои сбережения или семейный бюджет. Всегда важно иметь финансовый резерв, причем не один, а несколько. Если, например, у вас есть $10 тысяч сначала инвестируйте в себя: выучите английский, пройдите бизнес-курсы. Это вложение, которое точно окупится и откроет новые возможности.

Относительно проектов есть два подхода: инвестировать в то, что нравится, и в то, что хорошо знаешь. С $10-20 тысячами можно начинать инвестировать в технологические проекты, например, в сфере здравоохранения.

Назовите несколько книг, которые, возможно, изменили ваше отношение к деньгам. Чем именно они вас впечатлили?

— Мое понимание финансов и инвестиций сформировалось не из книг, хотя я читал классиков, таких как Роберт Кийосаки. В нашей семье уже во втором поколении занимаются бизнесом. В 90-х, как и многие тогда, мои родители остались без стабильной работы и начали торговать на базарах. Я с детства был рядом, помогал им и постепенно учился работать с деньгами.

Уже в школе отец дал мне точку, которую я полностью обслуживал. Мама была главой родительского комитета, а я — старостой, постоянно собирал деньги на нужды класса, поэтому финансы для меня с раннего возраста не были чем-то страшным.

Когда в Helsi начали поступать миллионные инвестиции, я не боялся работать с этими суммами, хотя это большой стресс, но для меня это уже было естественно.

Как произошел ваш переход в технологический бизнес?

— После школы я поступил в строительный университет и начал свою карьеру менеджером в строительной компании. В Helsi попал по приглашению моего партнера Артема Михайлюка. Моей зоной ответственности было запускать Helsi как продукт на рынок: выстраивать партнерства с медучреждениями, создавать команду внедрения, обучать пользователей.

Когда я только пришел в Helsi, то был готов поработать наемным менеджером. Но дальше я все больше приобщался, инвестировал не только время, но и деньги. Сейчас у меня и еще одного соучредителя, Евгения Губича, осталось по одному проценту акций компании — другие партнеры, в частности Самвел Акобян, свои доли уже продали.

Мы сразу понимали: чтобы построить национальный продукт, нужны "длинные" инвестиции. В Украине очень сложно запускать бизнес, который не начинает зарабатывать через несколько месяцев. А мы были готовы работать в долгую — даже без прибыли на старте.

Мы сознательно выбрали именно коммунальный сектор, потому что там была самая большая концентрация врачей и пациентов. Частный сегмент на тот момент был существенно меньше. И еще  там не было реальной конкуренции. Но и условий для цифровизации не было. Во многих медучреждениях даже отсутствовал интернет.

Какие стабильные варианты инвестиций вы видите в Украине?

— В Украине можно инвестировать в государственные облигации (ОВГЗ), консервативную недвижимость и, что не менее важно, вкладывать в собственное образование. Относительно недвижимости стоит обращать внимание не только на площадь, но и на качество объектов — архитектурную ценность, инфраструктуру, историческую ценность.

Что нужно учитывать при инвестициях в стартапы?

— Одну из главных ролей играет доверие, ведь прежде всего инвестируешь в команду, а не просто в идею. Идеи сами по себе почти ничего не стоят  их множество. Настоящую ценность имеет умение воплощать задуманное, ставить четкие цели и достичь их системно.

Зачастую маленькие инвестиции идут на зарплаты или материалы, чтобы команда могла сфокусироваться на продукте. Это рискованно, но с потенциалом мультипликации. Риски у стартапов огромные, соотношение может быть 1 к 100.

Даже во взлетевших проектах было много вызовов. Зачастую большие инвестиции не приносят ожидаемого дохода, а некоторые стартапы просто исчезают с рынка, даже получив миллионы долларов.

Для понижения рисков принципиально диверсифицировать свои инвестиции. Я рекомендую разбивать вложения на несколько частей и распределять их между разными командами. Если же вы хотите активно поддерживать стартап, следует понимать, каким образом вы можете помочь проекту развиваться.

Можно ли прогнозировать риски и прибыльность инвестиций в разных индустриях?

— Риски и прибыльность сильно отличаются в зависимости от отрасли. Например, в сфере обороны многие проекты растут в капитализации даже без сильных финансовых показателей из-за высокого спроса и стратегического значения. В то же время в сфере здравоохранения высокодоходных стартапов мало. Многие проекты в этой области зависят от грантов и донорской поддержки, а не бизнес-модели.

Технологические стартапы — это долгий путь. К примеру, Helsi развивался почти девять лет. Стартапы часто проходят через так называемую "долину смерти" — период, когда есть инвестиции, а доходов еще нет. В настоящее время очень важно поддерживать команду, даже если это требует дополнительных инвестиций.

Можете ли вы поделиться опытом сложных моментов в вашем проекте?

— Буквально за год до соглашения с Киевстаром, которое мы подписали в 2022 году, уже было сложно обеспечивать зарплатный фонд. Мы тестировали много гипотез: некоторые недооценили и нужно было вкладывать больше, а в некоторые, наоборот, инвестировали слишко много.

Приложение удалось запустить только с третьей попытки, ведь предыдущие версии нас не устраивали. Несколько месяцев я за свой счет покрывал зарплаты команды — десятки тысяч долларов ежемесячно, чтобы продолжать работу и развивать продукт. К примеру, из 100 сотрудников доход позволял поддерживать 80, а еще 20 нужно было дофинансировать.

В технологических проектах всегда есть дилемма — сделать бизнес самодостаточным и небольшим или инвестировать в масштабирование. В Helsi мы выбрали второй путь. Некоторые инициативы, как вакцинация, не приносили прямой прибыли, но помогли бренду получить узнаваемость и заключить успешные сделки.

Даже после обретения популярности проект может оказаться в финансовых затруднениях из-за роста затрат. У нас около 10 миллионов скачиваний приложения, и хотя это повышает стоимость компании, инфраструктурные расходы растут. Даже во время ковида у нас был кассовый разрыв в 15–20% доходов — некритично, но ощутимо.

Какая команда работала над проектом в то время?

 В начале, когда я пришел в Helsi, команда была очень маленькой  несколько десятков человек. Со временем выросло до 60 человек. Сейчас команда насчитывает более 250. Был баланс между обязательствами и возможностью их выполнить.

Были ли инвестиционные или управленческие ошибки, которые стоили дорого?

 Да, безусловно. Самые главные уроки  это инвестиции в команду и в продукт. Нельзя экономить на технической команде, потому что это может стоить проекту репутации и продукта. Мы пережили ситуацию, когда нужно было заменять команду разработчиков и переписывать часть кода. На ранних стадиях это было приемлемо, но сейчас подобное могло бы стать роковым — Helsi работает в реальном времени и должен обеспечивать более 99% доступности.

Были ли продукты, которые не окупились?

 У Helsi очень много функционала, и далеко не все модули приносят деньги. К примеру, модуль донорства крови не генерирует прибыль, но пользуется спросом и является частью нашей стратегии корпоративно-социальной ответственности. Также были интеграции с внешними системами, которые не сработали и не стоили денег.

Общие инвестиции могли достигать сотен тысяч долларов. Это скорее проверка гипотез. Сейчас подход меняется: гипотезы проверяют максимально дешево  через опросы, лендинги, чтобы понять спрос без создания полного продукта.

Однако $100 тыс. для IT  это небольшая команда с нормальными зарплатами. В нашей сфере без такого бюджета ничего серьезного не сделаешь. Многие думают, что в IT можно прийти и сделать продукт за $10 тыс. Они ошибаются, ведь масштабируемый современный продукт — это всегда большие инвестиции.

Если говорить об очень удачных инвестициях — какие это были проекты?

— Запуск нашего приложения перед ковидом. Технический директор предложил взять "джуниора", получавшего около 1000 долларов зарплаты, и за 3-4 месяца у нас появилось рабочее приложение.

Мы опубликовали его в Apple Store и Google Play. Начался ковод, вакцинация, и за год мы достигли 3,7 миллиона скачиваний.

Это была очень своевременная инвестиция  около $10 тысяч. Рынок также положительно оценил этот шаг, ведь мы перешли с веб-портала, где сложно поддерживать контакт с клиентами, в систему, которая позволила выстроить постоянную коммуникацию.

Это больше была удачная инвестиция или везение?

— Это была скорее не продуманная инвестиция, а маленький, очевидный шаг, который мы все равно должны были сделать для опыта. Даже если бы результат был нулевым, он был нужен. А в итоге эта история сработала и принесла результат.

Мне нравятся инвестиции, где риски четко ясны и находятся на уровне допустимой погрешности бюджета. Сначала ты тестируешь и проверяешь, а потом уже запускаешь трафик и масштабируешь. Если бы не вышли тогда, Helsi мог бы не состояться. А первая запись ко врачу в реальном времени стала настоящим геймченджером.

Если видишь момент, нужно инвестировать. У нас даже сейчас есть проекты, возникшие внутри команды как инициатива. Человек общается с большим клиентом, предлагает идею, команда пробует с минимальными ресурсами и это работает.

И эти проекты уже приносят деньги?

— Да, ежемесячно несколько миллионов гривен. Это снова вовремя и с минимальными инвестициями.

Есть ли у вас формула успеха?

 Без команды, готовой разделять ответственность, успешного проекта не бывает. Особенно когда речь идет о масштабных проектах. Также нужно быть гибким, многозадачным, реагировать на изменения и вызовы вовремя.

Также важна культура работы с финансами, в частности с фандрейзингом. Когда рискуешь собственными средствами, потери воспринимаются проще. Но когда это инвестиции других, ответственность гораздо выше, потому что нужно оправдать доверие и перед клиентами, и перед инвесторами.

Вы начали управленческий путь еще со студенческих лет. Считаете себя умнее коллег?

— Нет, не считаю, особенно в тех областях, где работаю. Рядом со мной много медиков и специалистов IT с более глубокими знаниями. Моя сильная сторона — умение слушать и организовывать общий диалог с командой, чтобы вместе находить лучшие решения.

Какие бизнес-проекты в Украине вас вдохновляют?

— Я не поклонник слепо копировать чужие модели. Важно понимать, что работает именно для тебя, а что нет. Меня вдохновляют истории украинских компаний типа "Новой Почты", Монобанка, Ajax Systems, а также опыт мировых брендов, таких как McDonald's и Ford. Главное  уметь адаптировать этот опыт под собственную команду и контекст.

Как сейчас следует подходить к выбору направлений для инвестирования с учетом военных рисков?

— Сегодня в Украине все инвестиции имеют высокий уровень риска, но их можно снизить. Например, вложения в недвижимость во Львове, Черновцах, Прикарпатье или Закарпатье выглядят более стабильными из-за более низких военных угроз. В технологическом секторе нужно делать это правильно, выстраивая бизнес-структуру, защищая интеллектуальную собственность и внедряя понятные регламенты для команды.

В то же время менее рискованной инвестицией я считаю инвестиции в себя — в собственные знания и навыки. Вложение в финансовое образование очень полезно, особенно для начинающих в инвестициях.

Есть ли сферы, в которые вы никогда не инвестировали бы?

— Я бы никогда не инвестировал в бизнес, связанный с Россией. Также я не вкладываю в безответственных людей. Хуже, чем неудачная инвестиция, — это инвестиция, которая постоянно создает стресс и фрустрацию, когда ты не доверяешь команде и должен постоянно делать аудиты и проверки.

Какие направления инвестиций вы считаете перспективными?

— Локальные проекты на базе искусственного интеллекта обладают большим потенциалом. Также перспективны остаются defense-технологии, которые в Украине демонстрируют значительное развитие. Это высокорисковые, но интересные сферы для инвестиций.

Куда, по вашему мнению, следует инвестировать сегодня?

 Я считаю, что нужно инвестировать в экспансию наших продуктов. Мы наблюдаем интересный опыт наших сервисных компаний, особенно в food-бизнесе, и это очень перспективная зона роста. Ведь оценка бизнеса в Украине всегда имеет определенные ограничения, а бизнес, выходящий за границу, практически их лишен.

Какие наиболее распространенные финансовые мифы вы развенчали для себя?

 Один из популярных мифов  это представление, что двое программистов на кухне могут создать большую платформу. На самом деле, большие IT-продукты создают большие команды, и это стоит значительных денег.

Второй важный момент  финансовая гигиена. Компания, желающая глобально развиваться, планирует IPO или продажу инвесторам, должна иметь прозрачные, понятные и безопасные финансы уже с самого начала. Это культура и она должна быть заложена с первых дней.

Третий миф  это вера в мультипликаторы, которые принесут 1000% без наличия сильной команды. Идея может быть очень качественной, но без команды, способной ее реализовать, это не сработает.

Для меня главное  работать для клиента, а не для инвестора. Видел команды, которые сосредотачиваются на привлечении денег, почти не общаясь с пользователями. Но такой подход недолговечен. Проект должен ежедневно держать контакт с клиентом, понимать его потребности и предлагать действительно работающие решения.

Лучшее, что вы получили за копейки?

— В Украине самое доступное — это партнерство. Иногда можно найти действительно уникального партнера без вложений. К примеру, наше сотрудничество с Киевстаром началось с того, что они безвозмездно предоставили SMS для социально важного проекта. Впоследствии компания стала нашим акционером.

Я считаю, что коллаборации и партнерства очень недооценены в Украине. Они часто ничего не стоят, но позволяют расти обеим сторонам.