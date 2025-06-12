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CEO Helsi Євген Донець розповів, чому навіть мільйони інвестицій можуть не врятувати стартап від провалу
Навіть мільйони доларів інвестицій не гарантують технологічному стартапу стабільного розвитку. Щоб вивести проєкт на новий рівень, значно важливішим є один ключовий чинник.
Що насправді допомагає стартапам триматися на плаву, окрім фінансування, — пояснив в інтерв’ю в інтерв’ю для Delo.ua CEO Helsi Євген Донець.
Що потрібно враховувати при інвестиціях у стартапи
Євген Донець зазначає, що ризики при інвестиціях у стартапах величезні, співвідношення може бути 1 до 100. За його словами, часто великі інвестиції не приносять очікуваного доходу, а деякі стартапи просто зникають з ринку, навіть отримавши мільйони доларів фінансування.
"Одну з головних ролей відіграє довіра, адже перш за все, інвестуєш у команду, а не просто в ідею. Ідеї самі по собі майже нічого не варті — їх безліч. Справжню цінність має вміння втілювати задумане, ставити чіткі цілі та системно їх досягати", — розповів Донець.
Водночас він додає, що часто маленькі інвестиції йдуть на зарплати або матеріали, щоб команда могла сфокусуватися на продукті. На його думку, хоч це й ризиковано, але має потенціал мультиплікації прибутку.
"Для зниження ризиків важливо диверсифікувати свої інвестиції. Я рекомендую розбивати вкладення на кілька частин і розподіляти їх між різними командами. Якщо ж ви хочете активно підтримувати стартап, варто розуміти, яким чином ви можете допомогти проєкту розвиватися", — пояснює СЕО Helsi.
Прогнозування ризиків та прибутковості інвестицій у різних індустріях
Євген Донець зауважує, що ризики та прибутковість дуже відрізняються залежно від галузі. Для прикладу він відмічає, що у сфері оборони багато проєктів зростають у капіталізації навіть без сильних фінансових показників через високий попит і стратегічне значення.
Водночас, за його словами, у галузі охорони здоров’я високоприбуткових стартапів мало. Донець каже, що багато проєктів в цій індустрії залежать від грантів і донорської підтримки, а не від бізнес-моделі.
"Технологічні стартапи — це довгий шлях. Наприклад, Helsi розвивався майже дев’ять років. Стартапи часто проходять через так звану "долину смерті" — період, коли є інвестиції, а доходів ще немає. В цей час дуже важливо підтримувати команду, навіть якщо це вимагає додаткових інвестицій", — резюмує він.
Більше про секрети ефективного інвестування в технологічні проєкти та історію успіху Helsi читайте у повній версії інтерв’ю з CEO компанії Євгеном Донцем для видання Delo.ua.