Christie's впервые проведет аукцион, посвященный только ИИ-искусству

Christie's, не довольствуясь тем, что стал первым аукционным домом, продавшим созданное с помощью искусственного интеллекта произведение искусства, теперь станет и первым, кто проведет аукцион, посвященный исключительно ИИ-искусству. Об этом пишет AI4Future.

Запуск аукциона Augmented Intelligence состоится 20 февраля. В нем представлено более 20 лотов, в том числе живопись, скульптура, цифровые работы и интерактивные экспозиции. Они показывают, как художники инновационно интегрируют технологии в свое творчество.

Среди участников – Рефик Анадол, Клер Сильвер, Пиндер Ван Арман, Александр Ребен, Линда Дуния, супруги Холли Херндон и Мэтт Драйгерст, а также пионер ИИ-искусства Гарольд Коэн. Большинство работ поступило непосредственно от художников.

"Цель этого аукциона – показать широту и глубину того, чем могут быть ИИ и высокое искусство, – рассказала Николь Сейлз Джайлз, вице-президент Christie's и директор по цифровому искусству. – Эти художники уже имеют реальные достижения в этой сфере и выводят ИИ на новый уровень. Они используют его для расширения своих творческих возможностей".

Ключевые лоты аукциона ярко показывают это высокотехнологичное творчество. В частности, среди них – диптих из серии xhairymutantx, представленной Холли Херндоном и Мэттом Драйгерстом на Уитни Биеннале 2024 года. Для этой серии художники научили текстово-визуальную ИИ-модель на основе изображений самой Херндон, так что каждый созданный искусственным интеллектом образ неизбежно содержит ее узнаваемую красную косу и голубые глаза. Работы оцениваются в $70 000 – $90 000.

Christie's – широко известный в мире аукцион предметов искусства и роскоши со штаб-квартирой в Лондоне. Он был основан в 1766 году. Вместе с аукционным домом Sotheby's он занимает около 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства.