Christie’s вперше проведе аукціон, присвячений лише ШІ-мистецтву

Christie’s, не задовольняючись тим, що став першим аукціонним домом, який продав створений за допомогою штучного інтелекту твір мистецтва, тепер стане й першим, хто проведе аукціон, присвячений виключно ШІ-мистецтву. Про це пише AI4Future.

Запуск аукціону Augmented Intelligence відбудеться 20 лютого. У ньому представлено понад 20 лотів, серед яких живопис, скульптура, цифрові роботи та інтерактивні експозиції. Вони демонструють, як художники інноваційно інтегрують технології у свою творчість.

Серед учасників - Рефік Анадол, Клер Сільвер, Піндер Ван Арман, Александр Ребен, Лінда Дунія, подружжя Голлі Герндон і Метт Драйгерст, а також піонер ШІ-мистецтва Гарольд Коен. Більшість робіт надійшли безпосередньо від художників.

"Мета цього аукціону – показати широту та глибину того, чим можуть бути ШІ та високе мистецтво, – розповіла Ніколь Сейлз Джайлз, віцепрезидентка Christie’s і директорка з цифрового мистецтва. – Ці художники вже мають реальні досягнення у цій сфері та виводять ШІ на новий рівень. Вони використовують його для розширення своїх творчих можливостей і доводять, що він не є заміною людської унікальності".

Ключові лоти аукціону яскраво демонструють цю високотехнологічну творчість. Зокрема, серед них – диптих із серії xhairymutantx, представленої Голлі Герндон і Меттом Драйгерстом на Вітні Бієнале 2024 року. Для цієї серії художники навчили текстово-візуальну ШІ-модель на основі зображень самої Герндон, тож кожен створений штучним інтелектом образ неминуче містить її впізнавану червону косу та блакитні очі. Роботи оцінюються в $70 000 – $90 000.

Christie’s – широко відомий у світі аукціон предметів мистецтва й розкоші зі штаб-квартирою в Лондоні. Його було засновано у 1766 році. Разом із аукціонним будинком Sotheby's він займає майже 90% світового ринку аукціонних продажів антикваріату й предметів мистецтва.