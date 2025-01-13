Чиновники ГСЧС получили подозрение, закупив 2 тысячи планшетов: детали тендера

Территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве сообщило о подозрении в служебной халатности двум чиновникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из-за закупки ведомством электронных планшетов по завышенным ценам.

Как говорится в сообщениях Киевской городской прокуратуры и ГБР, речь идет о заместителе начальника Центра связи и управления ГСЧС и заместителе руководителя одного из подразделений этого центра.

Отмечается, что в сентябре 2023 года подразделение объявило тендер на закупку 2 тысяч планшетов на 51,9 миллиона гривен для обеспечения цифрового развития органов ГСЧС. Закупка производилась через открытые торги, на которые заявку подало только одна компания с предложением стоимости гаджетов на 30% выше рыночной.

Оказалось, что это предприятие-посредник, предлагавшее поставить планшеты украинского производства, которые можно было закупить и у самого производителя – на более выгодных условиях.

Следствие установило, что подозреваемые, отвечавшие за проведение закупки, не исследовали рыночную стоимость планшетов. Выводы экспертиз подтвердили, что закупки прошли по завышенным ценам, что повлекло ущерб государству более чем в 7 миллионов гривен.

Чиновникам инкриминируют часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). За это предусмотрено лишение свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

Отметим, что согласно данным в системе ProZorro, упомянутый тендер был проведен 4 сентября 2023 года. Единственное предложение со стоимостью 51,96 миллиона гривен подало ООО "Графикапром". Соответственно, цена за каждый планшет составляла 25,98 тысяч гривен.

8 сентября компанию признали победителем, а 20 сентября подписали с ней договор. Поставка гаджетов должна была состояться до конца 2023 года. Речь шла о планшетах Impression 111ES. Отметим при этом, что сейчас эти устройства стоят заметно дороже: по состоянию на 13 января на сайте Impression Electronics цена 111ES указана уже 28,5 тысячи гривен.

Отметим также, что ООО "Графикапром" зарегистрировано в 2019 году в Киеве. Имеет уставный капитал 250 тысяч гривен. Занимается, в частности, оптовой торговлей компьютерной техникой и телекоммуникационным оборудованием, а также более 20 других видов деятельности. Владельцем компании является Антон Стогов, директором – Олег Борсук.