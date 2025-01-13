Чиновники ДСНС отримали підозру, закупивши 2 тисячі планшетів: деталі тендеру

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві повідомило про підозру в службовій недбалості двом чиновникам Держслужби з надзвичайних ситуацій через закупівлю відомством електронних планшетів за завищеними цінами.

Як ідеться у повідомленнях Київської міської прокуратури та ДБР, йдеться про заступника начальника Центру зв’язку та управління ДСНС та заступника керівника одного з підрозділів цьоо центру.

Зазначається, що у вересні 2023 року підрозділ оголосив тендер на закупівлю 2 тисяч планшетів на 51,9 мільйона гривень для забезпечення цифрового розвитку органів ДСНС. Закупівля проводилася через відкриті торги, на які заявку подало лише одна компанія з пропозицією вартості гаджетів на 30% вище ринкової.

Виявилося, що це підприємство-посередник, яке пропонувало поставити планшети українського виробництва, які можливо було закупити і у самого виробника - на більш вигідних умовах.

Слідство встановило, що підозрювані, які відповідали за проведення закупівлі, не дослідили ринкову вартість планшетів. Висновки експертиз підтвердили, що закупівлі пройшли за завищеними цінами, що спричинило збитків державі у понад 7 мільйонів гривень.

Посадовцям інкримінують частину 2 статті 367 Кримінального кодексу (службова недбалість, що спричинило тяжкі наслідки). За це передбачено позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Перевіряється причетність до правопорушення інших осіб.

Зазначимо, що згідно даних у системі ProZorro, згаданий тендер було проведено 4 вересня 2023 року. Єдину пропозицію з вартістю 51,96 мільйона гривен подало ТОВ "Графікапром". Відповідно, ціна за кожний планшет становила 25,98 тисячі гривень.

8 вересня компанію визнали переможцем, а 20 вересня підписали з нею договір. Поставка гаджетів мала відбутися до кінця 2023 року. Йшлося про планшети Impression 111ES. Зазначимо при цьому, що нині ці пристрої коштують вже помітно дорожче: станом на 13 січня на сайті Impression Electronics ціна 111ES вказана вже 28,5 тисячі гривень.

Зазначимо також, що ТОВ "Графікапром" зареєстроване в 2019 році в Києві. Має статутний капітал 250 тисяч гривень. Займається, зокрема, оптовою торгівлею комп'ютерною технікою та телекомунікаційним устаткуванням, а також понад 20 іншими видаи діяльності. Власником компанії є Антон Стогов, директором - Олег Борсук.