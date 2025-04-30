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Чтобы уменьшить последствия пошлин Трампа, Logitech перенесет часть производства из Китая в другие страны

офис компании Logitech
Logitech перенесет часть производства из Китая. / Википедия

Швейцарская технологическая компания Logitech пытается смягчить последствия тарифной политики президента США Дональда Трампа за счет перенесения части производства компьютерных мышей, клавиатур, веб-камер и других периферийных устройств для ПК из Китая в другие страны.

Об этом сообщило агентство R euters.

Генеральный директор Ханнеке Фабер заявила, что она будет активно заниматься устранением торговых барьеров — вопросом, особенно беспокоящим Logitech, производящим всю свою продукцию за пределами США, хотя эта страна является ее крупнейшим рынком сбыта, на который приходится 35% продаж.

"Мы собираемся играть в наступление, соблюдая строгую дисциплину затрат и действуя гибко. Мы находимся в удачном положении, поскольку инвестировали в действительно диверсифицированную производственную зону. Поэтому, хотя я не скажу, что легко менять объемы, наша команда производит фантастическую работу по быстрому изменению объемов для смягчения влияния тарифов», — отметила гендиректор Logitech.

В настоящее время компания производит около 40% своей продукции, продаваемой в США, в Китае, что создало сложную ситуацию после того, как Вашингтон ввел импортную пошлину в размере 145% на товары из КНР.

Теперь Logitech хочет сократить долю китайской продукции, поставляемой в США, до 10%, переместив большую часть своего производства во Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Малайзию и Мексику, где имеет договоренности с контрактными производителями.

Другие шаги будут включать повышение цен в Соединенных Штатах примерно на 10% для компенсации пошлин. Кроме того, будут снижены расходы, например, за счет отсрочки найма и сокращения расходов на поездки.

Logitech сообщила, что ее операционная прибыль упала на 16% до 133 миллионов долларов за первые три месяца 2025 года. Квартальные продажи остались на уровне 1,01 млрд долларов.

Аналитик банка Vontobel Майкл Фет положительно оценил будущие шаги Logitech : "Благодаря своей конкурентоспособности и финансовой мощности, а также чрезвычайно гибкой производственной структуре, компания имеет убедительную историю успешной конкуренции в трудные времена".

Напомним, в апреле Logitech представила собственный способ вызвать ChatGPT . Он называется Logi AI Prompt Builder и он базируется на специальной кнопке, встроенной в мышь или клавиатуре.

Автор:
Татьяна Ковальчук