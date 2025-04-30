Щоб зменшити наслідки мит Трампа, Logitech перенесе частину виробництва з Китаю в інші країни

Швейцарська технологічна компанія Logitech намагається пом'якшити наслідки тарифної політики президента США Дональда Трампа за рахунок перенесення частини виробництва комп'ютерних мишей, клавіатур, веб-камер та інших периферійних пристроїв для ПК з Китаю в інші країни.

Про це повідомило агентство Reuters.

Генеральний директор Ханнеке Фабер заявила, що вона активно займатиметься усуненням торгових бар'єрів — питанням, яке особливо турбує Logitech, що виробляє всю свою продукцію за межами США, хоча ця країна є її найбільшим ринком збуту, на який припадає 35% продажів.

"Ми збираємося грати в наступ, дотримуючись суворої дисципліни витрат і діючи гнучко. Ми знаходимося в вдалому становищі, оскільки інвестували в дійсно диверсифіковану виробничу зону.Тому, хоча я не скажу, що легко змінювати обсяги, наша команда робить фантастичну роботу зі швидкої зміни обсягів для пом'якшення впливу тарифів", — зазначила гендиректор Logitech.

В даний час компанія виробляє близько 40% своєї продукції, що продається в США, в Китаї, що створило складну ситуацію після того, як Вашингтон запровадив імпортне мито у розмірі 145% на товари з КНР.

Тепер Logitech хоче скоротити частку китайської продукції, що поставляється до США, до 10%, перемістивши велику частину свого виробництва до В'єтнаму, Тайваню, Таїланду, Малайзії та Мексики, де має домовленості з контрактними виробниками.

Інші кроки включатимуть підвищення цін у Сполучених Штатах приблизно на 10% для компенсації мит. Крім того, буде знижено витрати, наприклад, за рахунок відстрочення найму та скорочення витрат на поїздки.

Logitech повідомила, що її операційний прибуток впав на 16% до 133 мільйонів доларів за перші три місяці 2025 року. Квартальні продажі залишилися на рівні 1,01 млрд доларів.

Аналітик банку Vontobel Майкл Фет позитивно оцінив майбутні кроки Logitech: "Завдяки своїй конкурентоспроможності та фінансовій потужності, а також надзвичайно гнучкій виробничій структурі компанія має переконливу історію успішної конкуренції у скрутні часи".

Нагадаємо, у квітні Logitech представила власний спосіб викликати ChatGPT. Він називається Logi AI Prompt Builder, і він базується на спеціальній кнопці, вмонтованій у мишу чи клавіатурі.