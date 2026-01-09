- Категория
Девелоперы представили проект строительства защитных сооружений для ВСУ
Украинская ассоциация девелоперов впервые публично представила систематизированный опыт строительства фортификационных сооружений для сил обороны Украины. Соответствующий кейс был презентован во время панельной дискуссии "Фортификации как инженерный кейс: архитектура, планирование, решение" в рамках "Украинской строительной премии 2025".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию Украинской ассоциации девелоперов.
Речь идет о детальном инженерно-архитектурном проекте, созданном на основе практической работы непосредственно в зоне боевых действий. По словам представителей Ассоциации, это решение может стать полезным ориентиром для других подразделений ВСУ как в планировании, так и в реализации защитных сооружений.
Запрос с фронта – комплексное решение
Инициатива возникла в ответ на конкретный запрос военных по одному из восточных направлений. Сначала он носил довольно общий характер, однако впоследствии превратился в полноценный проект.
"Мы получили запрос на две строчки, где было указано: 2 км путей сообщения, 12 подземных фортификационных сооружений УХС. То есть, нужно было укрытие из гофрированной стали, которое нужно закопать под землю, сверху обеспечить накрытие и сделать пути сообщения между ними", - рассказал глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фавор.
В рамках реализации кейса Ассоциация девелоперов выступила фактически проектным офисом – от поиска исполнителей и анализа коммерческих предложений до оптимизации затрат и привлечения архитекторов для оцифровки решений.
Результатом стала разработка комплексного проектного документа с планировкой, инженерными расчетами, требованиями к вентиляции, гидроизоляции, автономности, маскировке и логике размещения подземных сооружений. Все материалы основываются не на теории, а на реальном боевом опыте. Публичная версия документа не содержит тактических деталей.
Взгляд военных: почему это критически важно
И.о. начальника отделения гражданско-военного сотрудничества бригады "Буревой" Андрей Гарбузюк подчеркнул, что современная война кардинально изменила подход к фортификациям.
"Старые стандарты не учитывали ни массовое использование FPV-дронов, ни необходимость полной автономности и незаметности. Если бы все эти знания систематизировать и распространить между бригадами - это спасло бы много жизней", - говорит военный.
По его словам, война меняется гораздо быстрее, чем обновляются нормативы, поэтому гражданская инженерная экспертиза, адаптированная к реалиям фронта, может существенно усилить обороноспособность.
Это мнение поддержал архитектор и военнослужащий ВСУ Юрий Кривохатько, отметив, что уже существуют наработки и типовые задачи, частично реализуемые на военной платформе "Дельта".
"Но важно, чтобы военный заказчик понимал, кто такой архитектор и как с ним работать. Как этого добиться – давайте рассуждать вместе", – отметил Кривохатько.
От ресурсной помощи — к экспертизе
Анна Искиердо, архитектор и соучредитель бюро AIMM, приобщающаяся к разработке проекта, отметила необходимость налаживания устойчивой коммуникации между военными, девелоперами и архитекторами.
"Мы готовы аккумулировать опыт украинских фортификаций и создавать каталоги решений. Но не в каждом подразделении есть доступ к профильной инженерной экспертизе или времени на ее привлечение", - отметила она.
По словам Искиердо, классические архитектурные компании часто не готовы работать с военными запросами, ведь здесь нужно мыслить не гражданскими нормативами, а реальностью фронта.
Планы на будущее
За время полномасштабной войны компании-участники Ассоциации девелоперов передали военным помощь на сумму 1,5 млрд грн.
"Это очень важно. Но мы видим, что имеем еще потенциал - помогать экспертизой", - подчеркнул Евгений Фаворов.
Именно поэтому Ассоциация рассматривает создание экспертного сообщества из архитекторов, инженеров, проектировщиков и подрядчиков, которое сможет системно реагировать на запросы сил обороны, оцифровывать наработанный опыт и масштабировать эффективные инженерные решения.
Представленный кейс не является универсальным типовым проектом, однако демонстрирует подход, логику и инженерные принципы, которые могут быть адаптированы к разным ландшафтам и задачам обороны.
Напомним, девелоперы зафиксировали возобновление спроса после его значительного спада в результате полномасштабной войны. В то же время, поведение покупателей остается в значительной степени зависимым от новостей с фронта.