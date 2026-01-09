Девелопери представили проєкт будівництва захисних споруд для ЗСУ

Українська асоціація девелоперів уперше публічно представила систематизований досвід будівництва фортифікаційних споруд для Сил оборони України. Відповідний кейс презентували під час панельної дискусії “Фортифікації як інженерний кейс: архітектура, планування, рішення” у межах “Української будівельної премії 2025”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію Українську асоціацію девелоперів.

Йдеться про детальний інженерно-архітектурний проєкт, створений на основі практичної роботи безпосередньо в зоні бойових дій. За словами представників Асоціації, це рішення може стати корисним орієнтиром для інших підрозділів ЗСУ — як у плануванні, так і в реалізації захисних споруд.

Запит з фронту — комплексне рішення

Ініціатива виникла у відповідь на конкретний запит військових з одного зі східних напрямків. Спочатку він мав доволі загальний характер, однак згодом перетворився на повноцінний проєкт.

“Ми отримали запит на два рядки, де було зазначено: 2 км шляхів сполучення, 12 підземних фортифікаційних споруд УГС. Тобто, потрібне було укриття з гофрованої сталі, яке треба закопати під землю, зверху забезпечити накриття і зробити шляхи сполучення між ними”, — розповів голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов.

У межах реалізації кейсу Асоціація девелоперів виступила фактично проєктним офісом — від пошуку виконавців і аналізу комерційних пропозицій до оптимізації витрат та залучення архітекторів для оцифрування рішень.

Результатом стала розробка комплексного проєктного документа з плануванням, інженерними розрахунками, вимогами до вентиляції, гідроізоляції, автономності, маскування та логіки розміщення підземних споруд. Усі матеріали ґрунтуються не на теорії, а на реальному бойовому досвіді. Публічна версія документа не містить тактичних деталей.

Погляд військових: чому це критично важливо

Т.в.о. начальника відділення цивільно-військового співробітництва бригади “Буревій” Андрій Гарбузюк наголосив, що сучасна війна кардинально змінила підхід до фортифікацій.

“Старі стандарти не враховували ані масове використання FPV-дронів, ані необхідність повної автономності та непомітності. Якщо б усі ці знання систематизувати й поширити між бригадами — це врятувало б багато життів”, — говорить військовий.

За його словами, війна змінюється значно швидше, ніж оновлюються нормативи, тому цивільна інженерна експертиза, адаптована до реалій фронту, може суттєво посилити обороноздатність.

Цю думку підтримав архітектор і військовослужбовець ЗСУ Юрій Кривохатько, зазначивши, що вже існують напрацювання і типові завдання, частково реалізовані на військовій платформі “Дельта”.

“Але важливо, щоб військовий замовник розумів, хто такий архітектор і як із ним працювати. Як цього досягти — давайте міркувати разом”, — зазначив Кривохатько.

Від ресурсної допомоги — до експертизи

Анна Іскіердо, архітекторка та співзасновниця бюро AIMM, що долучається до розробки проєкту, наголосила на необхідності налагодження сталої комунікації між військовими, девелоперами та архітекторами.

“Ми готові акумулювати досвід українських фортифікацій і створювати каталоги рішень. Але не в кожному підрозділі є доступ до профільної інженерної експертизи або часу на її залучення”, — зазначила вона.

За словами Іскіердо, класичні архітектурні компанії часто не готові працювати з військовими запитами, адже тут потрібно мислити не цивільними нормативами, а реальністю фронту.

Плани на майбутнє

За час повномасштабної війни компанії — учасники Асоціації девелоперів передали військовим допомогу на суму 1,5 млрд грн.

“Це надважливо. Але ми бачимо, що маємо ще потенціал — допомагати експертизою”, — наголосив Євген Фаворов.

Саме тому Асоціація розглядає створення експертної спільноти з архітекторів, інженерів, проєктувальників і підрядників, яка зможе системно реагувати на запити Сил оборони, оцифровувати напрацьований досвід і масштабувати ефективні інженерні рішення.

Представлений кейс не є універсальним типовим проєктом, однак демонструє підхід, логіку та інженерні принципи, які можуть бути адаптовані до різних ландшафтів і завдань оборони.

Нагадаємо, девелопери зафіксували відновлення попиту після його значного спаду внаслідок повномасштабної війни. Водночас поведінка покупців залишається значною мірою залежна від новин з фронту.