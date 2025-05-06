Доходы немецкого производителя шин Continental достигли четырехлетнего максимума

Немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental AG более чем в два раза увеличил прибыль в первом квартале 2025 года. Скорректированная прибыль компании выросла до 586 млн. евро (664 млн долларов США), что является лучшим результатом за первый квартал с 2021 года и превышает показатель прошлого года в 201 млн. долларов. евро.

Об этом сообщает Вloomberg.

Причиной роста стало то, что продажа шин возобновилась после низких показателей в прошлом году, а подразделение по производству автозапчастей сократило расходы.

Более сильный спрос на замену шин во всех регионах этого квартала помог компенсировать снижение производства автомобилей в Европе и Северной Америке. Кроме того компания сократила численность персонала и прибегла к другим средствам экономии, а также повысила цены на свою продукцию

Акции Continental выросли на 4,7% в начале торгов 6 мая, а за 2025 год – примерно на 16%.

Производитель находится в процессе масштабной перестройки, чтобы разбить свою трехопорную структуру, включая выделение подразделения автозапчастей. Компания также планирует продать свое промышленное подразделение ContiTech, производящее такие продукты, как конвейерные ленты и сельскохозяйственные шланги, оставив себе более прибыльный шинный бизнес.

Неравномерный спрос на электромобили, сокращение доли рынка в Китае и расходы на преодоление растущих торговых барьеров поставили таких поставщиков как Continental, Robert Bosch GmbH и Schaeffler в затруднительное положение, поскольку их клиенты из числа автопроизводителей отменяют или задерживают заказы и ведут торги по ценам.

Continental оставила прогноз по трем своим подразделениям без изменений, но заявила, что не может количественно оценить влияние тарифов США из-за изменения политики и возможных ответных мер. Подразделения компании по производству автозапчастей и ContiTech импортируют более половины своих готовых товаров и сырья из Мексики в США, хотя почти все они соответствуют торговому пакту USMCA.

Консолидированный объем продаж Continental составил 9,7 млрд евро, что несколько меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Компания уже объявила о дополнительном сокращении персонала на своих немецких заводах, общее количество которых теперь превысило 10 тысяч человек. Представители профсоюзов предостерегали от дальнейшего нарушения структуры компании, требуя надежных перспектив работников.

К масштабной реструктуризации компания Continental столкнулась с рядом проблем, включая проверки в связи с подозрениями в ценовом сговоре и проблемами качества продукции, в частности неисправной тормозной системой, поставленной автопроизводителю BMW AG.

Напомним, в январе стало известно, что компания Goodyear продает шинный бренд Dunlop японской компании Sumitomo Rubber Industries за $701 млн.