Доходи німецького виробника шин Continental досягли чотирирічного максимуму

Німецький виробник шин та автокомпонентів Continental AG більш ніж у двічі збільшив прибуток у першому кварталі 2025 року. Скоригований прибуток компанії зріс до 586 млн. євро (664 млн. доларів США), що є найкращим результатом за перший квартал з 2021 року і перевищує показник минулого року в 201 млн. євро.

Про це повідомляє Вloomberg.

Причиною зростання стало те, що продаж шин відновився після низьких показників минулого року, а підрозділ з виробництва автозапчастин скоротив витрати.

Більш сильний попит на заміну шин у всіх регіонах цього кварталу допоміг компенсувати зниження виробництва автомобілів у Європі та Північній Америці. Крім того компанія скоротила чисельность персоналу та вдалася до інших засобів економії, а також підвищила ціни на свою продукцію

Акції Continental зросли на 4,7% на початку торгів 6 травня, а за 2025 рік — приблизно на 16%.

Виробник знаходиться в процесі масштабної перебудови, щоб розбити свою триопорну структуру, включаючи виділення підрозділу автозапчастин. Компанія також планує продати свій промисловий підрозділ ContiTech, який виробляє такі продукти, як конвеєрні стрічки та сільськогосподарські шланги, залишивши собі прибутковіший шинний бізнес.

Нерівномірний попит на електромобілі, скорочення частки ринку в Китаї та витрати на подолання зростаючих торгових бар'єрів поставили таких постачальників, як Continental, Robert Bosch GmbH та Schaeffler, у скрутне становище, оскільки їх клієнти з числа автовиробників скасовують або затримують замовлення та ведуть торги за цінами.

Continental залишила прогноз за трьома своїми підрозділами без змін, але заявила, що не може кількісно оцінити вплив тарифів США через зміну політики і можливі заходи у відповідь. Підрозділи компанії з виробництва автозапчастин та ContiTech імпортують більше половини своїх готових товарів та сировини з Мексики до США, хоча майже всі вони відповідають торговому пакту USMCA.

Консолідований обсяг продажів Continental становив 9,7 млрд євро, що трохи менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Компанія вже оголосила про додаткове скорочення персоналу на своїх німецьких заводах, загальна кількість яких тепер перевищила 10 тисяч осіб. Представники профспілок застерігали від подальшого порушення структури компанії, вимагаючи надійних перспектив працівників.

До масштабної реструктурізації компанія Continental зіткнулася з низкою проблем, включаючи перевірки у зв'язку з підозрами у ціновій змові та проблемами з якістю продукції, зокрема несправною гальмівною системою, поставленою автовиробнику BMW AG.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що компанія Goodyear продає шинний бренд Dunlop японській компанії Sumitomo Rubber Industries за $701 млн.