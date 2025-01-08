Goodyear продає свій бренд шин за $701 млн

Компанія Goodyear продає шинний бренд Dunlop японській компанії Sumitomo Rubber Industries за $701 млн.

Про це повідомляється на сайті Goodyear.

Що відомо про угоду

Компанія Goodyear Tire & Rubber Company (NASDAQ: GT) повідомила про підписання остаточної угоди щодо продажу бренду Dunlop.

Угода передбачає передачу торгових марок та нематеріальних активів, необхідних для операцій бренду в Європі, Північній Америці та Океанії, а також прав інтелектуальної власності, пов’язаних із споживчими, комерційними та спеціалізованими шинами. Покупцем виступає компанія Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

Продаж бренду Dunlop є частиною трансформаційного плану Goodyear Forward. За умовами угоди, Sumitomo Rubber Industries виплатить Goodyear 701 млн доларів за передачу бренду, підтримку переходу та придбання шинного інвентарю.

Угода також включає довгострокові ліцензійні та інші домовленості.

Угода потребує схвалення регуляторів, виконання стандартних умов закриття та консультацій і, за прогнозами, буде завершена до середини 2025 року. Goodyear планує спрямувати отримані кошти на зменшення левериджу та підтримку ініціатив у рамках плану трансформації Goodyear Forward.

Умови угоди

Goodyear отримає приблизно $701 мільйон готівкових надходжень від SRI на момент закриття, що включає три компоненти транзакції:

SRI виплатить Goodyear 526 млн дол. за бренд Dunlop та пов'язану з ним інтелектуальну власність;

SRI сплатить Goodyear 105 млн дол. за підтримку передачі бренду Dunlop, інтелектуальної власності та клієнтів, а також за допомогу в дистрибуції та логістиці;

SRI придбає існуючі споживчі шини Dunlop за узгодженою націнкою. Остаточна вартість інвентарю визначатиметься до закриття, а очікувані надходження для Goodyear становитимуть близько 70 млн дол. після перевірки.

Згідно з Ліцензійною угодою про перехід (TLA), Goodyear продовжуватиме виробляти, продавати та розповсюджувати споживчі шини Dunlop у Європі до 31 грудня 2025 року з можливістю продовження.

Goodyear виплачуватиме SRI роялті за продажі Dunlop, але зберігатиме всі інші прибутки. TLA автоматично продовжуватиметься до 31 грудня 2026 року, якщо сторони не домовляться про дострокове розірвання угоди.

Після завершення TLA компанія Goodyear постачатиме шини Dunlop SRI в Європі протягом п’яти років за умовами угоди про перехідну поставку (TOA). Угода передбачає мінімальний обсяг закупівлі 4,5 мільйона шин на рік за принципом "бери або плати".

Зазначається, що Goodyear збереже свої права на товарні знаки Dunlop для свого бізнесу з виробництва шин для мотоциклів у Європі та Океанії та на використання бренду Dunlop для вантажних шин у Європі.

Про Goodyear та Dunlop

Goodyear є однією з найбільших шинних компаній у світі. У компанії працює близько 71 тис. людей, а продукція виробляється на 54 підприємствах у 21 країні світу.

Dunlop - один із найстаріших і найвідоміших виробників шин у світі. Компанія була заснована в 1888 році. У 1985 році Dunlop приєдналася до групи Sumitomo, а в 1999 році було створено альянс із Goodyear, який став найбільшим виробником шин у світі. У 2015 році Sumitomo та Goodyear оголосили про припинення альянсу.

У 2023 році продажі споживчих шин Dunlop склали $532 млн, комерційних – $201 млн.