Goodyear продает свой бренд шин за $701 млн

Компания Goodyear продает шинный бренд Dunlop японской компании Sumitomo Rubber Industries за $701 млн.

Об этом сообщается на сайте Goodyear.

Что известно о соглашении

Компания Goodyear Tire & Rubber Company (NASDAQ:GT) сообщила о подписании окончательного соглашения о продаже бренда Dunlop.

Соглашение предусматривает передачу торговых марок и нематериальных активов, необходимых для операций бренда в Европе, Северной Америке и Океании, а также прав интеллектуальной собственности, связанных с потребительскими, коммерческими и специализированными шинами. Покупателем выступает компания Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

Продажа бренда Dunlop является частью трансформационного плана Goodyear Forward. По условиям соглашения Sumitomo Rubber Industries выплатит Goodyear 701 млн долларов за передачу бренда, поддержку перехода и приобретение шинного инвентаря.

Соглашение также включает в себя долгосрочные лицензионные и другие договоренности.

Соглашение требует одобрения регуляторов, выполнения стандартных условий закрытия и консультаций и, по прогнозам, будет завершено к середине 2025 года. Goodyear планирует направить полученные средства на уменьшение левериджа и поддержку инициатив в рамках плана трансформации Goodyear Forward.

Условия соглашения

Goodyear получит примерно $701 миллион наличных поступлений от SRI на момент закрытия, включающего три компонента транзакции:

SRI выплатит Goodyear 526 млн дол. за бренд Dunlop и связанную с ним интеллектуальную собственность;

SRI заплатит Goodyear 105 млн дол. за поддержку передачи бренда Dunlop, интеллектуальной собственности и клиентов, а также помощь в дистрибуции и логистике;

SRI приобретет существующие потребительские шины Dunlop по согласованной наценке. Окончательная стоимость инвентаря будет определяться до закрытия, а ожидаемые поступления Goodyear составят около 70 млн дол. после проверки.

Согласно Лицензионному соглашению о переходе (TLA), Goodyear будет продолжать производить, продавать и распространять потребительские шины Dunlop в Европе до 31 декабря 2025 с возможностью продления.

Goodyear будет выплачивать SRI роялти за продажи Dunlop, но будет сохранять все остальные доходы. TLA будет автоматически продолжаться до 31 декабря 2026 года, если стороны не договорятся о досрочном расторжении соглашения.

После завершения TLA компания Goodyear будет поставлять шины Dunlop SRI в Европе в течение пяти лет по условиям соглашения о переходной поставке (TOA). Соглашение предусматривает минимальный объем закупки 4,5 миллиона шин в год по принципу "бери или плати".

Goodyear сохранит свои права на товарные знаки Dunlop для своего бизнеса по производству шин для мотоциклов в Европе и Океании и использования бренда Dunlop для грузовых шин в Европе.

О Goodyear и Dunlop

Goodyear является одной из самых крупных шинных компаний в мире. В компании работают около 71 тыс. человек, а продукция производится на 54 предприятиях в 21 стране мира.

Dunlop – один из старейших и известных производителей шин в мире. Компания была основана в 1888 году. В 1985 году Dunlop присоединилась к группе Sumitomo, а в 1999 году был создан альянс из Goodyear, ставший крупнейшим производителем шин в мире. В 2015 году Sumitomo и Goodyear объявили о прекращении альянса.

В 2023 году продажи потребительских шин Dunlop составили $532 млн, коммерческих – $201 млн.