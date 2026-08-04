"е-Акциз" не готов к полноценному запуску: Минцифры поддержало перенос на июль 2027 года

Министерство цифровой трансформации поддержало предложение бизнеса отсрочить обязательный запуск системы "е-Акциз" через недостаточное время для ее полноценного тестирования. Ведомство планирует предложить Верховной Раде перенести старт системы на 1 июля 2027 года.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Минцифры.

3 августа команда Минцифры вместе с Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), Министерством финансов, Государственной налоговой службой, Таможенной службой и представителями рынка обсудила запуск "е-Акциза". В частности отмечалось, что необходимо больше времени для тестирования системы и работы с экономическими операторами, в частности, представителями малого и среднего бизнеса.

Как пишет УНИАН со ссылкой на министра цифровой трансформации Оксану Ферчук, во время круглого стола участникам также была представлена обновленная дорожная карта реформы. Представители бизнеса предоставили свои комментарии и предложения по его реализации.

В ЕБА отмечают, что бизнес поддерживает внедрение "е-Акциза" как инструмента противодействия нелегальному обращению подакцизной продукции и участвует в тестировании системы. В то же врем компании считают, что система пока не готова к полноценному запуску в ноябре 2026 года.

Поэтому представители бизнеса поддержали предложение отсрочить обязательный запуск "е-Акциза". По их оценке, экономическим операторам требуется дополнительное время для тестирования системы, интеграции собственных IТ-систем и адаптации внутренних процессов.

"Мы благодарны всем привлеченным государственным органам за совместную работу и готовность к диалогу. Важно убедиться, что переход на "е-Акциз" будет предсказуем и технически стабильным и не будет создавать рисков для работы бизнеса и поступлений в государственный бюджет", – отметила Светлана Михайловская, заместитель директора ЕБА.

По словам Ферчук, внедрение "е-Акциза" остается одним из ключевых приоритетов Минцифры. Команда министерства поддерживает постоянный диалог с разработчиками системы и офлайн-приложения. Также были введены дополнительные меры по улучшению координации между командами.

Сейчас разработчики выпустили обновленную версию системы со стабильным API, который должен обеспечить устойчивые условия для дальнейшего тестирования и интеграции. Параллельно продолжается доработка функционала, обработка обратной связи от бизнеса, а также выявление и устранение технических ошибок.

Офлайн-приложение также доработали. В настоящее время оно проходит финальный этап внутреннего тестирования, по завершении которого его планируют передать представителям бизнеса для тестирования.

В Европейской Бизнес Ассоциации рассчитывают, что предложенный перенос будет закреплен законодательно. По мнению ассоциации, дополнительное время позволит провести полноценное тестирование "е-Акциза", устранить выявленные недостатки и подготовиться к переходу на новую систему.

"е-Акциз" – электронная система обращения подакцизных товаров, которая должна обеспечить их прослеживаемость от производства или импорта к розничной продаже. Система предусматривает использование электронных акцизных марок и призвана усилить контроль над оборотом алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.

Накануне глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что запуск "е-Акциза" могут повторно отсрочить из-за риска несвоевременной готовности Министерства цифровой трансформации. По его словам, в ходе встречи с представителями бизнеса выяснилось, что программное обеспечение для тестирования до сих пор предоставлено не в полном объеме, а отдельные его модули работают с техническими недостатками.