"е-Акциз" не готовий до повноцінного запуску: Мінцифри підтримало перенесення на липень 2027 року

Міністерство цифрової трансформації підтримало пропозицію бізнесу відтермінувати обов'язковий запуск системи "е-Акциз" через недостатній час для її повноцінного тестування. Відомство планує запропонувати Верховній Раді перенести старт системи на 1 липня 2027 року.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінцифри.

3 серпня команда Мінцифри разом із Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), Міністерством фінансів, Державною податковою службою, Митною службою та представниками ринку обговорила запуск "е-Акцизу". Зокрема, зазначалося, що необхідно більше часу для тестування системи та роботи з економічними операторами, зокрема представниками малого й середнього бізнесу.

Як пише УНІАН з посиланням на міністерку цифрової трансформації Оксану Ферчук, під час круглого столу учасникам також представили оновлену дорожню карту реформи. Представники бізнесу надали свої коментарі та пропозиції щодо її реалізації.

У ЄБА зазначають, що бізнес підтримує запровадження "е-Акцизу" як інструменту протидії нелегальному обігу підакцизної продукції та бере участь у тестуванні системи. Водночас компанії вважають, що система поки не готова до повноцінного запуску в листопаді 2026 року.

Тому представники бізнесу підтримали пропозицію відтермінувати обов'язковий запуск "е-Акцизу". За їхньою оцінкою, економічним операторам потрібен додатковий час для тестування системи, інтеграції власних ІТ-систем та адаптації внутрішніх процесів.

"Ми вдячні всім залученим державним органам за спільну роботу та готовність до діалогу. Важливо переконатися, що перехід на "е-Акциз" буде передбачуваним і технічно стабільним та не створюватиме ризиків для роботи бізнесу й надходжень до державного бюджету", – зазначила Світлана Михайловська, заступниця директорки ЄБА.

За словами Ферчук, впровадження "е-Акцизу" залишається одним із ключових пріоритетів Мінцифри. Команда міністерства підтримує постійний діалог із розробниками системи та офлайн-застосунку. Також було запроваджено додаткові заходи для поліпшення координації між командами.

Наразі розробники випустили оновлену версію системи зі стабільним API, який має забезпечити сталі умови для подальшого тестування та інтеграції. Паралельно триває доопрацювання функціоналу, опрацювання зворотного зв'язку від бізнесу, а також виявлення та усунення технічних помилок.

Офлайн-застосунок також доопрацювали. Зараз він проходить фінальний етап внутрішнього тестування, після завершення якого його планують передати представникам бізнесу для тестування.

У Європейській Бізнес Асоціації розраховують, що запропоноване перенесення буде закріплене законодавчо. На думку асоціації, додатковий час дасть змогу провести повноцінне тестування "е-Акцизу", усунути виявлені недоліки та підготуватися до переходу на нову систему.

"е-Акциз" – електронна система обігу підакцизних товарів, яка має забезпечити їх простежуваність від виробництва або імпорту до роздрібного продажу. Система передбачає використання електронних акцизних марок і покликана посилити контроль за обігом алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.

Напередодні голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що запуск "е-Акцизу" можуть повторно відтермінувати через ризик невчасної готовності Міністерства цифрової трансформації. За його словами, під час зустрічей із представниками бізнесу з'ясувалося, що програмне забезпечення для тестування досі надано не в повному обсязі, а окремі його модулі працюють із технічними недоліками.