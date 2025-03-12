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ЕБРР предоставляет 15 млн евро украинскому фармацевтическому производителю "Юрия-Фарм"
Европейский банк реконструкции и развития ( ЕБРР ) предоставляет украинской фармацевтической компании "Юрия-Фарм" кредит в размере 15 миллионов евро. Финансирование направлено на расширение производственных мощностей, повышение энергоэффективности и профессиональное образование молодежи.
Об этом идет речь на сайте ЕБРР.
Денежные средства будут использованы для реализации инвестиционных планов компании в Украине и Узбекистане. В частности, в Узбекистане предусмотрено расширение производства и установка солнечных панелей.
В Украине финансирование позволит провести сертификацию производства по стандартам ЕС, модернизировать ИТ-инфраструктуру и внедрить возобновляемые источники энергии.
Кроме того, "Юрия-Фарм" запустит образовательную платформу bioGENext для подготовки специалистов в области биофармацевтики и фармацевтического маркетинга. Программы профессионального образования будут способствовать преодолению дефицита кадров, вызванного войной и расширению возможностей для молодежи.
По словам управляющего директора ЕБРР по вопросам промышленности, торговли и агробизнеса Жан-Марка Петершмитта, поддержка частного сектора Украины остается одним из приоритетов банка. Он отметил, что, несмотря на сложные условия, "Юрия-Фарм" демонстрирует устойчивость и расширяет деятельность на международных рынках.
Отмечается, что ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Украине с совокупными инвестициями более 22 миллиардов евро в более чем 600 проектов. С начала полномасштабного вторжения России туда три года назад Банк привлек более 6 миллиардов евро в реальную экономику Украины.
ЕБРР объявил о планах инвестировать 1,5 миллиарда евро (1,54 миллиарда долларов) в украинскую экономику в 2025 году. Инвестиции будут направлены на восстановление инфраструктуры, обеспечение энергетической безопасности и поддержку частного сектора.