ЄБРР надає 15 млн євро українському фармацевтичному виробнику "Юрія-Фарм"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає українській фармацевтичній компанії "Юрія-Фарм" кредит у розмірі 15 мільйонів євро. Фінансування спрямоване на розширення виробничих потужностей, підвищення енергоефективності та професійну освіту молоді.

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Про це йдеться на сайті ЄБРР.

Кошти будуть використані для реалізації інвестиційних планів компанії в Україні та Узбекистані. Зокрема, в Узбекистані передбачено розширення виробництва та встановлення сонячних панелей.

В Україні фінансування дозволить провести сертифікацію виробництва за стандартами ЄС, модернізувати ІТ-інфраструктуру та впровадити відновлювані джерела енергії.

Окрім цього, "Юрія-Фарм" запустить освітню платформу bioGENext для підготовки фахівців у сфері біофармацевтики та фармацевтичного маркетингу. Програми професійної освіти сприятимуть подоланню дефіциту кадрів, спричиненого війною, та розширенню можливостей для молоді.

За словами керуючого директора ЄБРР з питань промисловості, торгівлі та агробізнесу Жан-Марка Петершмітта, підтримка приватного сектора України залишається одним із пріоритетів банку. Він зазначив, що попри складні умови, "Юрія-Фарм" демонструє стійкість і розширює діяльність на міжнародних ринках.

Зазначається, що ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні із сукупними інвестиціями понад 22 мільярди євро в понад 600 проектів. З початку повномасштабного вторгнення Росії туди три роки тому Банк залучив понад 6 мільярдів євро в реальну економіку України.

Додамо, ЄБРР оголосив про плани інвестувати 1,5 мільярда євро (1,54 мільярда доларів) в українську економіку у 2025 році. Інвестиції будуть спрямовані на відновлення інфраструктури, забезпечення енергетичної безпеки та підтримку приватного сектора.